GSK anuncia la salida de su consejera delegada, Emma Walmsley, y su sustitución por Luke Miels

El laboratorio británico GlaxoSmithKline (GSK) ha comunicado este lunes la salida de su consejera delegada, Emma Walmsley, tras casi nueve años en el cargo y su sustitución por el director comercial de la empresa, Luke Miels.

Según ha desvelado la nota de prensa, Miels asumirá el mando a partir del próximo 1 de enero. Así, Walmsley abandonará el consejo de administración a finales de este año, aunque permanecerá en la multinacional hasta el 30 de septiembre de 2026.

"2026 es un año crucial para que GSK defina su camino para la próxima década, y creo que es el momento adecuado para un nuevo liderazgo", ha asegurado Walmsley.

A principios de mes, GSK anunció inversiones en Estados Unidos por 30.000 millones de dólares (25.590 millones de euros) a cinco años en áreas como I+D o el refuerzo de la cadena de suministro.

La farmacéutica levantará por 1.200 millones de dólares (1.024 millones de euros) una nueva fábrica en Pensilvania que producirá medicamentos para enfermedades respiratorias y oncológicas. Su construcción comenzará en 2026.