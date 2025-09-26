Los médicos, en contra de atender a los pacientes en lenguas cooficiales: "Penalizará la contratación de personal”

El nuevo borrador del Estatuto Marco está dando más de un quebradero de cabeza a Sanidad. El último ha sido la reciente medida incluida: la atención en lenguas cooficiales por parte del personal sanitario será obligatoria en los centros de la sanidad pública. Todo esto, si sale adelante el anteproyecto de ley en el que está trabajando la cartera de Mónica García.

Se trata de una medida que se recoge en la nueva versión del Estatuto, en la que las comunidades autónomas han incluido modificaciones.

De esta manera, será obligatorio en aquellos territorios en los que haya alguna lengua oficial, además del castellano. Es decir: Cataluña, País Vasco, Navarra, Galicia y Comunidad Valenciana.

Con todo, esta nueva medida tiene en contra a los sindicatos y varias sociedades médicas, que denuncian que esto impondrá barreras a la atención sanitaria.

"Va a penalizar la contratación de nuevo personal sanitario e interferir en la asistencia sanitaria" denuncia Miguel Lázaro, presidente de la Confederación de Sindicatos Médicos (CESM) a este periódico.

Además, la Confederación denuncia que todo esto ocurre en un contexto donde la sanidad pública sufre un gran déficit de profesionales, por lo que legislar esta medida limitará la llegada de médicos de otras comunidades que no tengan conocimientos de dichas lenguas.

Por ejemplo, cabe matizar que Cataluña ya sufre una gran escasez de plantilla. De hecho, el 50% de los médicos extranjeros que trabajan en la Generalitat no tiene el título homologado. El déficit de profesionales y la falta de planificación ha hecho que se tenga que recurrir urgentemente a estos sanitarios.

Por eso, los sindicatos médicos se oponen totalmente a la atención en lenguas cooficiales. Además, el presidente denuncia que se está atentando contra la salud y que esta medida viene impuesta por "intereses políticos".

"No se puede usar el Estatuto Marco para politizar e ideologizar la sanidad pública", denuncia Lázaro. Con todo, los sindicatos médicos explican que no tiene sentido la imposición de esta medida en el nuevo Estatuto si dentro de los principales objetivos está el de construir un texto accesible e innovador.

Barreras

En la misma línea se manifiesta la Sociedad Española de Médicos Generales (SEMG). Esta defiende que la atención sanitaria sea comprensible, segura y accesible. Y se le debe ofrecer al paciente cierta facilidad si desea ser atendido en el idioma que solicite. No obstante, la SEMG cree que si se legisla esta medida, lo único que impondrá será barreras a la sanidad pública.

"Imponer esta medida como obligatoria en un momento de déficit de médicos es algo totalmente perjudicial para el sistema. Lo único que hace es cerrar puertas. No podemos utilizar el idioma como un elemento que impida la llegada de médicos a una comunidad autónoma", precisa Lorenzo Armenteros, portavoz de SEMG.

La atención en lenguas cooficiales no es la única medida que ha levantado ampollas. La nueva versión del borrador del Estatuto Marco no convence ni a los sindicatos sanitarios ni a los médicos. Sanidad tiene a todos los agentes implicados en contra.

Estos han criticado el nuevo texto que les ha remitido Sanidad tras las modificaciones de las comunidades autónomas. Tras revisarlo, denuncian que el nuevo borrador supone un retroceso en avances a los que ya se había llegado a un acuerdo con el Ámbito de Negociación.

Por su parte, CESM denuncia que el nuevo texto elimina derechos laborales contenidos en la anterior propuesta y lo califica como "un insulto" para el colectivo médico. Entre sus principales críticas se encuentra la eliminación de la obligatoriedad de que la hora de guardia se retribuya al menos igual que la hora ordinaria.

Pero este no es el único frente que tiene pendiente Sanidad. La próxima semana se enfrenta a la celebración del Foro Marco Social (jueves 2 de octubre) y a una huelga médica nacional que cuenta con un gran apoyo.

Huelga médica del pasado de 13 de junio en Murcia. E.P

Dicho paro ha sido convocado por CESM y el SMA para el próximo 3 de octubre y ha sido respaldado por el Foro de la Profesión Médica, además del resto de sindicatos como en Madrid y el de Cataluña (en la anterior convocatoria no lo hicieron).

El presidente de CESM denuncia que el grupo de trabajo de Mónica García aún no se ha puesto en contacto con el Comité de Huelga para intentar llegar a un acuerdo y evitar el paro.

"No nos ha llamado, nadie se ha puesto en contacto con nosotros aún. Y es porque quiere que haya huelga y esto es algo que va a perjudicar a muchos ciudadanos", termina Miguel Lázaro, presidente de CESM.