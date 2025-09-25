Los desabastecimientos de fármacos tocan techo en la UE: la EMA avisa de que las medidas de los Estados no funcionan

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés) da la voz de alarma: las medidas para evitar "la escasez crítica" de medicamentos que sufre el viejo continente no funcionan. Por ello, el ente regulatorio reclama que se genere un cuerpo legal, es decir, legislación, a nivel europeo y de los Estados miembro que permita abordar estas situaciones.

El desabastecimiento de fármacos no es nuevo. Sin embargo, en los últimos años la situación se ha agravado. El último informe del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea (UE) alerta de que entre 2023 y 2024 se alcanzaron los máximos picos. La situación ha llegado a ser "crítica" en 21 de los 27 Estados miembro.

La Agencia ve varios problemas a la hora de detectar dichos desabastecimientos. Pero el mayor es que no hay información suficiente ni datos adecuados que permitan prevenir los problemas de suministro.

Así lo ha indicado la EMA tras conocer el citado informe. La propia Agencia avisa de que la escasez de los medicamentos se ha agravado, tanto por la falta de información sobre las cadenas de suministro como por factores externos. Entre ellos destacan las tensiones geopolíticas y las catástrofes naturales, que impactan sobre las cadenas de suministro globales.

Dichas tensiones geopolíticas tienen que ver con la guerra comercial que ya existe entre diferentes territorios. Una situación que amenaza con agravarse con el arancel del 15% pactado entre Estados Unidos y la UE para productos europeos que se comercialicen en el mercado estadounidense.

Lo que no está claro es cuándo entrará en vigor dicho arancel para los medicamentos innovadores, que también forma parte del pack de productos afectados. Primero, la Casa Blanca tiene que resolver una investigación interna.

Europa tiene varios retos por delante para gestionar los desabastecimientos. Y, para la EMA, la nueva legislación farmacéutica europea es clave. "Proporcionará una base jurídica sólida para abordar muchas de estas limitaciones".

Prevención y detección

La normativa está en fase de tramitación y su futuro todavía no está claro. La idea es, entre otras cosas, prevenir, detectar y gestionar desabastecimientos en los Estados Miembro.

Sí que es cierto que ya hay una norma (el Reglamento 2022/123) que refuerza el papel de la EMA para coordinar la gestión de crisis de fármacos y productos y tecnología sanitaria.

Sin embargo, la EMA admite que el proyecto piloto que hay en marcha para activar planes de prevención y mitigación ante los desabastecimientos no ha tenido buenos resultados.

Medidas tomadas

Con todo, la EMA afirma que se han realizado esfuerzos considerables para prevenir y mitigar el impacto de los desabastecimientos, "en estrecha colaboración con las autoridades competentes de la Unión Europea".

Algunas de estas medidas, de carácter voluntario, ya han tenido "repercusiones y resultados significativos".

Entre dichos resultados, según la EMA se ha logrado reducir la extrema escasez de antibióticos y "el compromiso de los fabricantes para establecer centros de fabricación en la UE o aumentar la capacidad de fabricación para evitar" desabastecimientos.

Dentro de las iniciativas pactadas entre la Agencia y los Estados miembro están la gestión coordinada de desabastecimientos "críticos" o el seguimiento de la oferta y la demanda de determinados medicamentos, incluso sin haber situaciones de crisis.

Pese a que la EMA ya cuenta con una plataforma europea de seguimiento de la escasez de medicamentos, está en fase de desarrollo. Sólo se procuró que fuera mínimamente viable para su puesta en marcha. Por ello, sus funcionalidades son básicas.

Con todo, se le añadirá más en los próximos años "con el fin de cumplir los nuevos requisitos legislativos".

Los desabastecimientos afectan a todo tipo de fármacos en Europa. En esa lista se incluyen los medicamentos innovadores (que cuentan con protección por patente), los genéricos e, incluso, las vacunas.