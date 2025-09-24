HM Hospitales inaugura su Hospital Nuevo Norte con una inversión de 30 millones: "Ofrecerá una atención integral"

HM hospitales ha inaugurado su nuevo hospital de día: HM Nuevo Norte. Con una inversión superior a 30 millones de euros y más de 5.000 metros cuadrados, está situado en el barrio de Las Tablas (Madrid).

El nuevo hospital ha nacido para ofrecer "una atención integral y transversal" a los pacientes. Así lo ha declarado Juan Abarca, presidente del grupo, en la inauguración de este miércoles.

Basado en una alta especialización, el centro cuenta con cinco quirófanos, especialmente diseñados para cirugía mayor y menor ambulatoria, que abarcan un gran abanico de especialidades médicas.

Uno de ellos está dedicado únicamente a cirugía oftalmológica con tecnología láser avanzada. Además, cuenta con un quirófano enfocado a los abordajes relacionados con la fertilidad de uso exclusivo.

También, tiene 46 consultas externas para dar cobertura a más de 25 especialidades médicas, que van desde medicina general e interna, endocrinología, cardiología, gastroenterología, traumatología, urología, dermatología clínica y estética, ginecología, cirugía maxilofacial, nutrición y psicología, entre otras.

Entre sus servicios destacan cuatro unidades específicas: la del dolor, la unidad de la mujer y el servicio de endocrinología y nutrición.

El nuevo centro ha nacido para complementar al hospital de Sanchinarro, ya que está conectado completamente con él. Este sería el décimo que abre el grupo en la Comunidad de Madrid.

Pionero

HM Nuevo Norte será un hospital pionero porque es el primero que concentra las cinco especialidades del grupo como son HM Eye Center (salud ocular), HM Dental Center (salud bucodental).

Y HM Fertility Center (medicina de la reproducción), HM Esthetic Center (medicina estética, cirugía plástica y dermatología) y HM Executive Health Center (prevención precoz personalizada).

"En este se pretende aportar una atención integral y de calidad a los pacientes, gracias a la implementación de tecnología especializada y de última generación, además de contar con los mejores profesionales", ha continuado Abarca.

Como ha detallado el presidente del grupo hospitalario, este centro no sólo es un hospital de día, sino que ofrece una atención integral y más servicios. Permite una atención de calidad y personalizada a las necesidades del paciente.

"Este proyecto hace que los pacientes puedan acceder a todo tipo de servicios y no se tengan que trasladar a los grandes hospitales porque concentramos el centro de día y diferentes servicios especializados", ha precisado el presidente de HM Hospitales.

En este acto también ha estado presente José Luis Martínez Almeida, alcalde de la Comunidad de Madrid, quien ha celebrado la apertura de este nuevo hospital.

Para el edil, su inauguración es una gran oportunidad y marca un punto clave "en la ampliación de la zona norte de Madrid: el proceso urbanístico más importante que tenemos para esa sociedad del siglo XXI que todos queremos diseñar".



