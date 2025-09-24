El 21% de las empresas del sector de la tecnología sanitaria sufrió pérdidas en 2023

La Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) ha advertido de que el 21% de las compañías del sector presentaron resultados negativos en 2023. Es decir, perdieron dinero.

Pablo Crespo, secretario general de la patronal, ha puesto sobre la mesa este dato tras haber analizado las cuentas de 933 empresas depositadas en el Registro Mercantil.

"Que el 21% de las empresas haya perdido dinero pone en evidencia la necesidad de un mayor apoyo por parte del sector e instituciones", ha alertado Crespo.

Esta situación "afecta principalmente a la pequeña y mediana empresa", ha continuado el secretario general durante su intervención en el seminario para periodistas de Fenin celebrado en Toledo.

"Y supone un problema de viabilidad, de ahí que pidamos la indexación de los contratos". Una petición que Fenin lleva mucho tiempo trasladando a las Administraciones públicas pero que sigue sin atenderse.

A esto se suma la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos. "Están teniendo ya impacto. Hemos mantenido reuniones con los ministerios de Economía y Sanidad para abordar este tema".

"Se están cancelando contratos y los aranceles suponen un problema de competitividad para nuestras empresas. Las exportaciones españolas a Estados Unidos suponen 700 millones de euros", ha detallado Crespo.

Para atajar esta situación, desde Fenin, están ayudando a aquellas empresas que están muy focalizadas en el mercado estadounidense para que puedan abrirse a otros mercados.

"Oriente Medio es un mercado emergente. Pero también estamos trabajando para que las compañías no pierdan el mercado americano. El Gobierno tiene que ayudar para que sectores como el nuestro, que es estratégico, no sea vea gravado", ha continuado.

Los datos del sector

Durante el seminario, el secretario general de Fenin ha actualizado los datos del sector. La industria de la tecnología sanitaria factura 17.000 millones de euros al año y contribuye con 11.600 millones al PIB de España.

Otro dato relevante es la inversión de las compañías en I+D. Destinan 264 millones. Además, es el segundo ámbito técnico con mayor número de patentes europeas de origen español, con 163 en 2023.

Impacto del sector de la tecnología sanitaria en la economía española. Fenin.

El impacto del sector en la economía española es otro de los índices que ha medido Fenin. Según las cifras aportadas, el valor añadido bruto es de 11.600 millones de euros. Es decir, por cada euro que aporta el sector, se generan 1,27 euros adicionales.

Además, las compañías generan más de 54.000 puestos de trabajo directos (con un 96% indefinidos y un 46% de empleo femenino) y destinan una media de 60.000 euros anuales en cada empleado (un 102% más respecto al promedio industrial nacional).