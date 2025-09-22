Pfizer adquiere Metsera por 4.160 millones para entrar en el mercado de la obesidad

La farmacéutica Pfizer ha anunciado este lunes el acuerdo de compra de Metsera por alrededor de 4.900 millones de dólares (4.160 millones de euros).

La estadounidense ha detallado que, según los términos del acuerdo, adquirirá todos los títulos ordinarios en circulación de Metsera por 47,50 dólares por acción.

Este pago inicial asciende hasta los 4.900 millones de dólares mencionados. Sin embargo, Pfizer podría pagar 22,5 dólares adicionales por acción vinculados a la consecución de tres hitos clínicos y regulatorios específicos.

El objetivo de Pfizer con esta operación es entrar en el mercado de la obesidad. La compañía adquirida tiene en fase de ensayo varios medicamentos candidatos para la obesidad y las enfermedades cardiometabólicas.

"La obesidad es un problema amplio y en crecimiento, con más de 200 afecciones asociadas. La adquisición de Metsera se alinea con nuestro enfoque en dirigir nuestras inversiones a las oportunidades de mayor impacto e impulsa a Pfizer hacia esta área terapéutica clave", ha señalado Albert Bourla, presidente y director ejecutivo de Pfizer.

Cabe recordar que la compañía había estado trabajando en una píldora experimental para bajar de peso, danugliprón, pero abandonó el proyecto en abril después de que un ensayo clínico a mitad de la fase revelara una baja tolerabilidad.