HM Hospitales cierra un acuerdo con la Universidad de Pensilvania para atar lazos y reforzar su colaboración

El Grupo HM Hospitales y la Universidad de Pensilvania (Penn Medicine) han firmado un memorando de entendimiento parareforzar la colaboración entre ambas entidades.

El acuerdo y la rúbrica se han gestado durante la visita de una delegación de HM Hospitales a la institución. En este marco, también se han reforzado los vínculos con Carl H. June, referente internacional en inmunoterapia, creador de la primera terapia celular CAR-T aprobada por la Food & Drugs Administration (FDA) y galardonado en la IV edición del Premio Abarca.

Según indican HM Hospitales en un comunicado, esta colaboración representa una oportunidad única para apoyar el desarrollo de investigadores en las primeras etapas de su carrera, además de para facilitar proyectos de investigación colaborativa y trasnacional entre Penn Medicine y el grupo hospitalario español.

“Premiamos la excelencia, pero también queremos que este reconocimiento se traduzca en proyectos de investigación y formación tangibles que lleguen a los pacientes”, afirmaba Juan Abarca, presidente de HM Hospitales, durante el acto de la firma.

Abarca subrayó además la importancia de la formación: “Queremos que nuestros médicos y científicos se nutran del conocimiento generado en la Universidad de Pensilvania y lo trasladen a España, multiplicando así el impacto de esta colaboración extraordinaria”.

Al evento también asistió Elena Abarca, vicepresidenta del Grupo; Antonio Cubillo, director del Centro Integral Oncológico Clara Campal (HM CIOCC), y César Muñoz Sánchez-Miguel, coordinador científico de la Fundación de Investigación HM Hospitales.

"Esta visita refuerza la misión del Grupo HM Hospitales de actuar como puente entre Estados Unidos y Europa para el desarrollo de ensayos clínicos innovadores", recoge la nota. "De este modo, España se posiciona como un hub estratégico para trasladar las nuevas terapias celulares a la práctica clínica".

Representantes de HM Hospitales y la Universidad de Pensilvania , durante la firma. HM Hospitales.

Antonio Cubillo, director del HM CIOCC, subrayó: “La firma de hoy con la Universidad de Pensilvania refleja el compromiso de HM Hospitales con liderar proyectos internacionales de investigación traslacional que permitan a los pacientes europeos acceder a las terapias más innovadoras.”

Más allá de la oncología, la alianza también abre el camino a la cooperación en otros ámbitos como las neurociencias, la inmunoterapia para tumores sólidos, el desarrollo de terapias CAR-T de nueva generación y las tecnologías de administración in vivo de CAR-T.