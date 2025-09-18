Iñaki Peralta deja Sanitas y Carlos Jaureguizar será el nuevo CEO de la compañía

Sorpresa en el sector de la sanidad privada. Iñaki Peralta deja su puesto como CEO de Sanitas y Bupa en Europa y Latinoamérica para emprender otros proyectos profesionales, según ha indicado la compañía en un comunicado.

Peralta dejará la empresa sanitaria el 31 de diciembre de este año. En cualquier caso, Sanitas ya tiene un sustituto: Carlos Jaureguizar, que a día de hoy lidera la filial de Bupa en la India.

Peralta ha sido CEO de Sanitas y Bupa Europe & Latinoamérica desde 2021. Antes, había sido director general de Sanitas Seguros, de Sanitas Hospitales y había ocupado diversos puestos en Sanitas Mayores.

"Peralta deja un negocio en expansión, no sólo en España, sino también en diez países de América Latina, entre ellos Brasil, México y Chile, y en Polonia y Turquía", indica Sanitas en un comunicado.

En dichos países, el negocio de la compañía ha evolucionado "desde el negocio asegurador de salud hasta la provisión de servicios médicos y hospitalarios, y dentales, con distintos grados de diversificación".

Durante el mandato de Peralta, la unidad de mercado de la que forma parte Sanitas (Europa y Latinoamérica) ha llegado a contar con 54.000 profesionales, ha duplicado el beneficio y ha superado la cifra de 20 millones de clientes.

Además, en este periodo, la red asistencial propia ha crecido en 100 nuevos centros, se ha abierto una nueva línea de actividad en el sector de la educación en ciencias de la salud y se ha lanzado una fundación de investigación médica.

Carlos Jaureguizar. Sanitas.

El sucesor de Peralta, Carlos Jaureguizar, es un hombre de la casa. Inició su carrera en Sanitas en 2006 como director de Estrategia y M&A. En 2012 se convirtió en director de Estrategia, M&A y eHealth de la unidad de mercado Europa y Latinoamérica (ELA) de Bupa. Y dos años después fue nombrado director financiero y de Estrategia de ELA, puesto que desempeñó hasta su traslado a Chile en 2018 como director general de la compañía allí.

En 2021 pasó a ocupar el puesto CEO de Bupa Global, India y UK. Desde entonces, ha expandido su red de provisión propia, con el reciente anuncio de adquisición del New Victoria Hospital de Londres, que se suma al Hospital Cromwell de la capital.

En 2024 amplió la participación de Bupa en NivaBupa, la aseguradora de salud india con 20 millones de clientes, y promovió con éxito su salida a Bolsa en India.