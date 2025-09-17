Los seguros de salud en España son un 79% más baratos que en otros países europeos

En España, las pólizas de salud se mueven entre los 69 y los 198 euros. Un precio que se queda muy por debajo de otros países como Italia, Portugal, Reino Unido, Suecia o Suiza.

En concreto, los seguros de salud en España son, de media, hasta un 79% más baratos que esos países. Una diferencia que puede convertirse en un arma de doble filo.

Esta es una de las principales conclusiones del Estudio comparativo del seguro de salud en España con países de su entorno, de la Cátedra Extraordinaria de Salud Sostenible y Responsable de la Universidad Complutense de Madrid.

El bajo precio de los seguros de salud en España favorece, por un lado, el acceso y la extensión del seguro privado. Sin embargo, "podría poner en riesgo la sostenibilidad del sistema privado", ha avisado Carlos Rus, presidente de la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE).

"Si queremos un sistema de salud fuerte necesitamos un sistema privado fuerte y que no esté compitiendo", ha añadido Rus.

Comparativa

En Portugal e Italia, los precios son más elevados que en España. Por ejemplo, la prima de una mujer de 30 años en nuestro país tiene un coste de 69 euros. Mientras, en Portugal asciende hasta los 118 euros y en Italia es de 95 euros.

Además de tener los seguros de salud más baratos, el informe destaca que el modelo español se diferencia de otros mercados por no tener beneficios fiscales y por ser de los que mayores coberturas ofrece.

En términos de penetración, España alcanza un 26% de la población cubierta, una cifra similar a la de Portugal (27%) y claramente superior a Italia (20%), Reino Unido (11%) y Suecia (10%).

Esta tendencia confirma el atractivo del seguro privado español para el usuario, impulsado en parte por el diferencial de precio.

Por otro lado, el análisis añade que, a diferencia de Italia y Portugal, en España la mayoría de las pólizas carecen de copagos relevantes.

Sin embargo, los seguros en nuestro país tienen periodos de carencia más restrictivos que otros países como Reino Unido o Suecia, donde apenas existen.