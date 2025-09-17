El presupuesto que las CCAA dedican a sanidad cae más de seis puntos respecto a los peores años de la crisis financiera

Las comunidades autónomas han reducido el porcentaje de gasto que destinan a sanidad desde los peores años de la crisis financiera. En concreto, ese presupuesto ha bajado 6,4 puntos porcentuales.

En 2012, las regiones dedicaban un 37,3% de su presupuesto total a los servicios sanitarios. En cambio, en 2024 (datos más recientes) ese porcentaje se redujo a un 30,9%, según datos del último informe elaborado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales (Aedgss).

En lo que llevamos de 2025, el porcentaje de gasto ha aumentado un punto porcentual, destinando el 31,6% del presupuesto total. Sin embargo, se queda a cinco puntos porcentuales del año 2012. En este periodo, los territorios tomaron medidas para abordar la crisis financiera y fue el año donde más presupuesto dedicaron a sanidad.

Igualmente, cabe destacar que desde la irrupción de la Covid, las comunidades autónomas han incrementado su gasto un 30%.

Sin embargo, aunque los territorios han aumentado el presupuesto que destinan a la sanidad pública, el porcentaje de financiación se queda lejos del invertido en 2012.

Competencias

Es importante matizar que las competencias sanitarias son de las autonomías, al igual que las de políticas sociales (educación, servicios sociales).

Por tanto, estos territorios son los que deben asumir el mayor peso de la financiación. Es decir, tienen que invertir mucho más gasto del que desembolsan.

De esta manera, aunque la crisis sanitaria y lsocial provocada por la Covid-19 demostró la importancia del gasto en servicios públicos esenciales de sanidad, educación y servicios sociales, el incremento de la inversión en estas políticas gestionadas por los territorios sólo ha sido del 14,15%, entre 2020 y 2024.

Mientras que el aumento del gasto en el resto de políticas (11.801 millones de euros) fue del 62% en ese mismo periodo (4,5 veces más).

Deuda

En los últimos años, el pago de la deuda ha sido el que menos ha aumentado, "creciendo sólo un 6,1% en su coste total", según indica la asociación en el informe.

En el período 2009-19 el gasto en el pago de la deuda se multiplicó por 5,5. Sin embargo, observamos que el mayor aumento en los presupuestos en los últimos cinco años no se ha destinado a políticas sociales sino a otras.

En concreto, el aumento en el resto de políticas fue de un 42,1% mientras que en Servicios Sociales fue de 39,2%; en Sanidad de 30,1% y en Educación sólo del 27,1%.

Por consiguiente, si nos fijamos en el último año, se produjo un incremento de los presupuestos de las autonomías de 9.753 millones de euros, mientras que el gasto en políticas sociales se redujo 2.364 millones de euros.

Además, el año pasado el coste de la deuda ha aumentado en 315 millones de euros respecto al año anterior. Se elevó hasta el 15,29% del presupuesto total de las comunidades autónomas, con un coste de 40.640 millones de euros.

Es decir, el doble de lo que se gasta en Servicios Sociales y un 50% de lo que se dedica a Sanidad.

Por CCAA

En términos generales, hay una enorme desigualdad entre lo que destinan algunas autonomías y otras a las políticas sociales. En concreto, la Comunidad de Madrid es el territorio que menos invierte, con un total de 2.702 euros por habitante.

Esto supone que cada madrileño recibe 574 euros menos que la media nacional.

Cataluña (2.940 euros) y Andalucía (3.158) son las que completan el podio de las que menos invierten. Por contra, las que más desembolsan por habitante son Navarra (4.500), País Vasco (4.343) y Extremadura (4.124).