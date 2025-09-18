El absentismo laboral en la sanidad española está más de cuatro puntos por encima de la media nacional

El absentismo laboral es una de las asignaturas pendientes que tiene nuestro país. Aunque no es nada nuevo, los datos crecen cada año. Y en el sector de la salud, la situación es aún más preocupante.

En concreto, el absentismo es un grave problema en la sanidad española, ya que la tasa está cuatro puntos por encima de la media nacional. Es decir, el 10,3% de los profesionales de la salud no acude a su empleo a diario, según el último informe de Randstad Research que recoge los datos del segundo trimestre de 2025 (más recientes) sobre el mercado de trabajo.

El sector salud se divide en tres segmentos: actividades sanitarias, asistencia en residencias y servicios sociales. Y en todos la tasa de absentismo es alarmante.

El desafío es aún más notable en las residencias, ya que acumulan la tasa más alta, representando el 10,7%. Le siguen los servicios sociales sin alojamiento con un 10,6% y las actividades sanitarias con un 10,3% (como ya se ha comentado).

Y si se comparan los datos a nivel interanual, los servicios sociales sin alojamiento son el único segmento que registra un incremento del absentismo del 6,6%.

Por el contrario, asistencia en establecimientos residenciales ha decrecido su tasa un 2,8% y el sanitario un 0,7%.

Cabe recordar que el absentismo supone la no asistencia al trabajo por parte de un empleado que se esperaba que asistiera, excluyendo de dicho concepto las vacaciones y huelgas.

Dentro de este se incluyen las faltas de asistencia por permisos retribuidos o no retribuidos y bajas médicas temporales, como una situación de enfermedad o accidente que impide a este asistir a su puesto.

Con todo, las causas de que este sector presente cifras más altas que la media nacional se deben al tipo de actividad que desarrollan los trabajadores sanitarios.

"Son profesiones más duras, tanto físicas como psicológicas, lo que puede llevar a niveles superiores de absentismo debidos, por ejemplo, a razones médicas como las bajas temporales", detalla Juan Ramón Benito, analista de datos de Randstad Research a este medio.

Y añade que el sector sanitario está expuesto a más riesgos. "Estos profesionales son más propensos a contagiarse, tener accidentes o a niveles de estrés más elevados que en otros sectores. Muchas veces, por ejemplo, incluso trabajan de noche y esto afecta también física y mentalmente", añade.

Cae el empleo sanitario

Según detalla el informe, el sector salud supera los 2 millones de personas ocupadas. Si se divide por segmentos, el de actividades sanitarias concentra el 66% del empleo, con un total de 1.334.067 trabajadores, en el segundo trimestre de este 2025. Las residencias cuentan con 371.327 y los servicios sociales 313.006 trabajadores.

Sin embargo, a nivel interanual, el empleo sanitario y el de actividades residenciales registraron un descenso de casi 10.000 ocupados cada uno.

En cambio, el empleo en servicios sociales sin alojamiento presentó un crecimiento interanual, sumando 21.000 ocupados.

En el caso de los subsectores (según la división del informe) con mayor peso son las actividades hospitalarias, que representan el 37% del empleo, seguidas de actividades médicas y odontológicas, con el 16,8%, y en residencias para mayores, con el 13,6%.

En cuanto a la evolución interanual, destacan los crecimientos del 16,2% en servicios para mayores y discapacitados, y del 2,4% en Actividades hospitalarias.