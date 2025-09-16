Reino Unido, víctima de las amenazas de Trump: AstraZeneca y MSD paralizan sus inversiones en el país

AstraZeneca y MSD han paralizado sus inversiones previstas en Reino Unido. Estas decisiones llegan en un momento en el que Donald Trump está presionando a la industria farmacéutica para que invierta más en Estados Unidos.

En el caso de AstraZeneca, un portavoz de la compañía ha confirmado que la farmacéutica ha pausado sus planes de invertir 200 millones de libras (231 millones de euros) en su centro de investigación en Cambridge.

"Reevaluamos constantemente las necesidades de inversión de nuestra empresa y podemos confirmar que nuestra expansión en Cambridge está en pausa". Son las declaraciones del portavoz del laboratorio recogidas por Reuters.

Pero este no es el único golpe para Reino Unido. En enero, AstraZeneca anunció que suspendía su plan de construir una nueva planta de producción de vacunas en el país. La inversión ascendía a 450 millones de libras (520 millones de euros).

La compañía que preside Pascal Soriot no es la única que ha paralizado sus planes en Reino Unido. MSD también ha descartado una inversión planificada de 1.000 millones de libras (1.156 millones de euros) en el país del que Keir Starmer es primer ministro.

La farmacéutica de origen estadounidense ha alegado que el gobierno inglés no está invirtiendo lo suficiente en el sector de los medicamentos.

Según recoge la BBC, MSD ha asegurado que trasladará su investigación a Estados Unidos y recortará empleos en Reino Unido.

Las inversiones en Estados Unidos

Mientras Reino Unido asiste a un escenario de pérdida de proyectos de la industria farmacéutica, Estados Unidos gana nuevas inversiones.

Las presiones de Donald Trump para que el sector del medicamento fabrique en el país están teniendo sus resultados. De hecho, tanto AstraZeneca como MSD han anunciado grandes inversiones en EEUU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump . Reuters

AstraZeneca prevé desembolsar 50.000 millones de dólares (42.529 millones de euros) en los próximos cinco años. El objetivo es ampliar su presencia manufacturera y en I+D en el país.

La piedra angular de esta inversión es una nueva planta de fabricación en EEUU. A esto, se suma la ampliación de las instalaciones de I+D que la compañía tiene en el país.

Por su parte, MSD inició la actividad de una nueva planta de producción en Carolina del Norte a principios de este año en la que ha invertido 1.000 millones de dólares. Además, la farmacéutica planea invertir 8.000 millones de dólares en EEUU para 2028.

AstraZeneca y MSD no son los únicos laboratorios que han anunciado planes de expansión en el país que preside Trump. Otras como Novartis, Johnson & Johnson, Roche, AbbVie, Lilly, Bristol Myers Squibb, Takeda o Gilead invertirán durante los próximos años en Estados Unidos.