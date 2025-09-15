Jesús Govantes (Normon): "El próximo proyecto es impulsar nuestro negocio en EEUU a pesar de la incertidumbre"

Jesús Govantes García es la tercera generación de la familia que se pone al frente de Normon. La farmacéutica española se dedica a la producción de medicamentos genéricos y su próximo objetivo es impulsar este negocio en Estados Unidos "a pesar de las curvas".

Así lo ha detallado el nuevo director general de la compañía en una entrevista concedida al Observatorio de la Sanidad.

Sucede en el cargo a su padre, Jesús Govantes Esteso, presidente y director general hasta el pasado 28 de febrero, quien continúa ocupando la presidencia del laboratorio.

¿Cómo afronta esta etapa al frente de la compañía?

Con entusiasmo. He sentido mucha solidaridad por parte de la familia, algo fundamental en estos procesos de sucesión.

Además, se ha llevado a cabo en un momento en el que las cosas van muy bien en la compañía, evitando así que otros factores hagan aflorar tensiones internas. Y hemos puesto en marcha también una reestructuración organizativa.

Que la familia esté en el día a día de la empresa hace que las decisiones sean más racionales. Hemos heredado ese compromiso de mis abuelos, que nos han transmitido que lo más importante es la compañía.

Govantes durante la entrevista con el Observatorio de la Sanidad.

¿En qué consiste esa reestructuración organizativa?

Hemos profesionalizado mucho la compañía en los últimos años. Ahora hemos hecho pequeños ajustes. Gonzalo Fernández pasa a ser subdirector general y director del departamento de operaciones e innovación.

Hemos agrupado todos los procesos técnicos que había similares, lo que nos ha permitido una mayor optimización y trabajar de manera más organizada.

Nuestro día a día consiste básicamente en analizar mejoras que podamos implementar en todos nuestros procesos para ser más eficientes porque tenemos mucha presión en precios y costes y la única forma de sobrevivir a largo plazo es siendo muy competitivos.

¿Qué previsiones de ventas tiene Normon para este año?

Ya el año pasado cerramos el ejercicio en unos 460 millones de euros, que es una cifra muy importante. Y este año seguimos teniendo expectativas positivas. Esperamos superar los 500 millones de euros de facturación.

Tenemos una estrategia de expansión internacional muy potente que nos está permitiendo diversificar la dependencia que tenemos actualmente en España. Más del 75% de las ventas siguen estando localizadas aquí.

¿Cuáles son los planes a nivel internacional a corto plazo?

Actualmente tenemos activa la filial en Portugal. También en Estados Unidos, país que es el siguiente proyecto de la compañía a pesar de las curvas y la incertidumbre actual.

El mercado en Estados Unidos es muy difícil y competitivo, pero tenemos muchas esperanzas.

Mientras tanto, tenemos presencia en 90 países, a través de unidades de negocio o acuerdos de distribución de nuestras marcas.

Ahora estamos valorando en qué otros mercados podemos integrarnos de forma directa a través de una filial. Formará parte de nuestro próximo plan estratégico.

La situación en Estados Unidos es compleja para la industria, aunque por ahora los genéricos han quedado fuera de la política arancelaria de Trump.

Trump está haciendo más esfuerzos para atraer a la industria innovadora. No entiende que Europa tenga productos innovadores más baratos.

En el mercado genérico, EEUU no tiene industria. En favor, claro, de Europa y Asia. A la hora de la negociación arancelaria, han decidido liberar a los genéricos. Pero ahora tenemos que ver cómo afectan esos aranceles a China e India.

Quizás no tengamos un impacto directo, pero sí sufrimos el nuevo equilibrio en la nueva cadena de suministros, que es muy sensible. Puede haber bajadas de precios o empresas que no puedan sobrevivir. Hay mucha incertidumbre y estamos en un mundo cambiante.

El director general de Normon, Jesús Govantes. Laura Mateo.

Lo que está claro es que Europa tiene que apostar por la fabricación. En situaciones de emergencia, como la Covid, es fundamental fabricar aquí. Hay que retener a las empresas.

Un mundo cambiante y también una competencia cada vez más importante teniendo en cuenta a los fabricantes chinos e indios, con precios bajos. ¿Cómo afecta a empresas como Normon? ¿Complica la entrada en otros países?

Sí, sobre todo en mercados con menos barreras de entrada. En muchas licitaciones el factor de decisión es el precio. Tenemos que ser muy competitivos.

Hay que ver también cómo los aranceles afectarán a las empresas asiáticas, porque estos fabricantes están centrando su atención en Europa y esto es una gran preocupación para Normon.

En muchas licitaciones el factor de decisión es el precio. Tenemos que ser muy competitivos.

Tenemos unas estructuras complejas con muchos gastos. Damos empleo a más de 3.200 profesionales y damos una sostenibilidad al suministro en caso de desabastecimiento. Somos ágiles.

Si estas empresas arrasan en precio podrían ser un problema a futuro para la sostenibilidad a largo plazo en cuanto a suministro.

En España hay muchas reformas en marcha que afectan a la industria del medicamento. Entre ellas, la ley del medicamento. ¿Qué opinión tiene de esta norma?

Tenemos mucha incertidumbre. Se pasó un borrador y hemos hecho comentarios al mismo, pero creemos que debemos tener más visibilidad en un proceso tan importante. Hay muchas empresas estratégicas y tenemos que formar parte de ese tipo de discusiones.

Sobre el nuevo sistema de precios seleccionados que propone Sanidad, nuestro sector está totalmente en contra por varios motivos.

Puede dar lugar a unas subastas encubiertas que incentiven que se bajen tanto los precios que entren fabricantes que no hagan inversiones en España. Esto, a su vez, desincentivaría la inversión por nuestra parte, dando lugar a posibles desabastecimientos.

Por otro lado, debemos hacer un análisis de muchos productos que son maduros y antiguos pero que son inviables para cualquier empresa. Aquí no se puede ser competitivo por los bajos precios y los altos estándares de calidad que hay que mantener. En muchos casos se pierde dinero.

Hay que analizar el modelo en general y esto puede estar relacionado con la cuota de genéricos.

Normon también está afectada por el estancamiento de los medicamentos genéricos.

En España, la cuota de mercado de los genéricos lleva varios años estancada. ¿Qué medidas debería poner en marcha Sanidad para impulsar esta industria?

Ahora mismo no hay ningún incentivo. De hecho, las cuotas que estamos teniendo en los nuevos lanzamientos son irrisorias, del 1 o 2%. Eso nos lleva a dejar de desarrollar productos porque no logramos un retorno de la inversión.

Si dejamos de lanzar productos, no se produce el ahorro en el Sistema Nacional de Salud. Hay que buscar un equilibrio entre incentivar al genérico para destinar después esos ahorros a los productos innovadores.

¿Cómo vivió la compañía y sus empleados los incendios de Tres Cantos? ¿Hubo daños?

Tuve la suerte de estar aquí y poder ayudar. De hecho, muchos de los empleados vinieron hasta las instalaciones para ayudar. Tienen formación y conocen bien nuestros sistemas de emergencia.

Pudimos humedecer todo el perímetro y que el fuego no alcanzase las instalaciones. Tampoco hubo ningún herido.

Tenemos que agradecer el trabajo de todas las autoridades, a la UME y los bomberos que apagaron muchos incendios que iban surgiendo en los alrededores.