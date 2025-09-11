Los sindicatos sanitarios abren la puerta a una huelga nacional ante los desencuentros con Sanidad por el Estatuto Marco

El Ministerio de Sanidad quiere acelerar para poder llevar un nuevo Estatuto Marco de los profesionales sanitarios al Consejo de MInistros antes de que acabe 2025. Sin embargo, los sindicatos de estos colectivos denuncian que, ahora mismo, el texto no incluye determinados elementos "irrenunciables". Por ello, anuncian una campaña de movilizaciones y abren la puerta a una huelga nacional si no se solventa la situación.

Dichas movilizaciones comienzan la próxima semana, el 16 de septiembre, con concentraciones en los centros de trabajo a las 11 horas. Les seguirá una "movilización central" el 1 de octubre y jornada de paros parciales sin fechar. Y abren la puerta a una huelga general "que anunciaremos en su debido momento".

Según han explicado los sindicatos del Ámbito de Negociación en una rueda de prensa en Madrid, las movilizaciones tienen su origen en los desencuentros que han tenido en las últimas semanas con Sanidad. Demandan que, pese a que el departamento quiera acelerar, las negociaciones no están avanzando.

Para empezar porque, de cara a la reunión a la que fueron convocados por el departamento la semana pasada y a la que no asistieron, Sanidad no les había proporcionado ninguna versión nueva del borrador del Estatuto Marco. De hecho, todavía no lo ha hecho.

Esta es una de las principales demandas de los sindicatos, que recuerdan que, a día de hoy, hay varias reclamaciones "irrenunciables" que siguen sin estar incluidas en el borrador.

Se refieren, concretamente, al reconocimiento retributivo ligado a la nueva clasificación profesional y al derecho a la jubilación voluntaria anticipada y parcial.

Cabe recordar que el Ministerio de Sanidad ha argumentado, con informes jurídicos elaborados de manera interna, que estas cuestiones no se pueden abordar en el texto del Estatuto Marco debido a cuestiones competenciales, como ya contó este periódico.

Sin embargo, los sindicatos objetan que se trata de unos informes "de parte". Manuel G. Moreira, secretario nacional CIG-Saúde, ha considerado, concretamente, que "forman parte de la argumentación de Sanidad y no responden a las reclamaciones sindicales".

Ha matizado que el Estatuto Marco debe recoger los determinantes y las condiciones en las que se tienen que gestar las nuevas condiciones retributivas y de jubilación, no las cifras, por así decirlo. "Los informes no desmontan ninguna de nuestras reclamaciones".

Representantes de los sindicatos del Ámbito de Negociación, este jueves, en rueda de prensa. CCOO

Además, los sindicatos han reclamado que representantes de los ministerios de Seguridad Social y Hacienda comiencen a formar parte de las negociaciones del Estatuto Marco, para que se puedan atender adecuadamente las reclamaciones en el ámbito retributivo y de jubilación.

En cualquier caso, está claro que los sindicatos del ámbito le declaran la guerra a Sanidad. Esto lleva a que al departamento se le abra un nuevo conflicto por el Estatuto Marco, dado el que ya está abierto con los médicos, que han convocado una huelga nacional para el próximo 3 de octubre.