Novartis invierte 5.261 millones de euros en comprar tres compañías en lo que va de 2025 para ampliar su porfolio

Novartis ha salido de compras varias veces en lo que va de año. Entre enero y septiembre, la compañía ha adquirido tres farmacéuticas con el objetivo de ampliar su porfolio. Ha invertido hasta 6.175 millones de dólares (5.261 millones de euros) en estas operaciones.

El primer movimiento llegó en febrero. Novartis anunció por entonces la firma de un acuerdo para adquirir la biofarmacéutica Anthos Therapeutics a cambio de hasta 3.075 millones de dólares (2.981 millones de euros).

Según los detalles financieros, Novartis comprometió un desembolso inicial de 925 dólares (897 millones de euros) y un pago de otros 2.150 millones de dólares (2.084 millones de euros) en función del cumplimiento de diversos hitos.

Anthos Therapeutics, fundada por Blackstone Life Sciences en 2019, es propietaria de abelacimab, un medicamento en fase avanzada de desarrollo que busca la prevención del ictus y la embolia sistémica en pacientes con fibrilación auricular.

Apenas dos meses más tarde, la farmacéutica suiza cerró una nueva operación con la adquisición de la compañía estadounidense Regulus Therapeutics, especializada en medicamentos que actúan en moléculas del ARN.

La inversión ascendía hasta los 1.700 millones de dólares (1.448 millones de euros), colocando la operación entre las cinco de mayor valor del segundo trimestre dentro del sector del medicamento.

El principal activo de Regulus, farabursen, es un posible oligonucleótido de última generación, para el tratamiento de la enfermedad renal poliquística autosómica dominante.

En marzo de 2025, Regulus anunció la finalización de su ensayo clínico de fase 1b. Los datos del estudio mostraron una eficacia y seguridad clínica prometedoras.

El último movimiento llegó esta misma semana. Novartis anunció el 9 de septiembre la compra de Tourmaline Bio, por hasta 1.400 millones de dólares (casi 1.200 millones de euros).

Novartis pondrá sobre la mesa 48 dólares (40,90 euros) en efectivo por cada acción de Tourmaline Bio para adquirirla indirectamente a través de una filial. Se prevé que la operación se cierre en el cuarto trimestre de este año.

De esta manera, la suiza ampliará su cartera cardiovascular con productos para la ateroesclerosis, como el anticuerpo monoclonal pacibekitug.

"La inflamación es un factor desencadenante importante de la enfermedad cardiovascular. Tourmaline ha logrado avances significativos en este sentido con este candidato", ha explicado Shreeram Aradhye, presidente de desarrollo y director médico de Novartis.

El medicamento se encuentra todavía en investigación, concretamente en la fase 2 del ensayo clínico. En mayo, la compañía publicó resultados prometedores de esta terapia.