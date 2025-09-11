CESM presenta un borrador de un Estatuto propio del médico: reclasificación del colectivo y mejoras de salario en el MIR

Los sindicatos médicos mantienen sus reivindicaciones más vivas que nunca. Como ya adelantaron a este medio, mantienen la huelga nacional del 3 de octubre y han elaborado un borrador de un Estatuto propio con las demandas del colectivo.

En este texto se recogen peticiones como que la reclasificación profesional refleje la cualificación y funciones reales del colectivo, además de mejoras de los derechos laborales y retributivos durante el periodo de especialización (MIR), entre muchas otras.

Otra de las cuestiones que reclaman a Sanidad es la equiparación de los derechos laborales y retributivos de todos los profesionales, independientemente de la exclusividad (público-privada).

Estas son algunas de las demandas que se recogen en el nuevo borrador presentado por los sindicatos médicos (CESM), junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA) y el resto de organizaciones sindicales adscritas en una rueda de prensa celebrada este jueves.

Como ha aclarado Víctor Pedrera, secretario general de CEMS, el borrador se fundamenta en diez reivindicaciones. Por un lado, se exige al Ministerio el reconocimiento de las funciones del colectivo médico y facultativo.

"El modelo actual está en crisis y la sobrecarga laboral que tienen estos facultativos no está acompañada ni de incentivos económicos ni de reconocimiento profesional", ha aclarado Pedrera.

Por eso, desde la confederación, piden un modelo de gestión que atraiga y retenga a los facultativos a través de un sistema de incentivos realistas e individualizados, un modelo de carrera profesional basado en la experiencia, la dignificación del periodo de especialización, así como la protección de la salud laboral.

Además, como ya han reiterado en numerosas ocasiones, reclaman un ámbito de negociación propio, ya que dentro de esa mesa, el colectivo médico apenas tiene representación.

La tercera demanda se fundamenta en un marco normativo propio que atribuya los aspectos específicos del médico, desde el punto de vista de la jornada (estos realizan jornadas guardias a diferencia del resto de profesionales sanitarios) como de las responsabilidades.

Reclasificación

Para ello también piden una clasificación que refleje de manera correcta las funciones del colectivo. Con esto coincide la quinta petición. Los sindicatos médicos reclaman una regulación de la jornada laboral hasta las 35 horas que proteja los derechos de este colectivo con una diferencia y unos horarios comparativos con el resto de trabajadores del sistema sanitario público.

En este marco se incluyen las guardias. Desde CESM están de acuerdo en que las guardias se reduzcan a 17 horas, tal y como ha recogido Sanidad en el borrador que está trabajando. Igualmente, los sindicatos médicos consideran que deber haber la posibilidad de que se reduzcan a 12 horas. También se contemplan las guardias voluntarias, una petición que el Gobierno ya ha rechazado en numerosas ocasiones.

"Tenemos jornadas de 48, 60 y hasta 70. Además, se nos obliga a hacer jornadas que están por encima de los estándares del resto de profesiones que encima no tienen tantos riesgos como esta", ha denunciado el secretario general de CESM.

Por otro lado, reclaman mejoras retributivas que garanticen los derechos laborales, durante la etapa de especialización. "Con frecuencia, los residentes son tratados en este periodo como mano de obra barata a costa de su formación y se les utiliza para reforzar unas plantillas médicas insuficientes", ha continuado Pedrera.

Exclusividad y jubilación

Otro de los puntos candentes es el tema de la exclusividad entre el trabajo de la pública y la privada. Por ello, desde CESM piden una equiparación efectiva de derechos laborales y retributivos de todos los profesionales, con independencia de que ejerzan o no en régimen de exclusividad.

La discriminación histórica de los profesionales con compatibilidad para el ejercicio privado de la profesión es injusta y alienta su salida de la sanidad pública. No es aceptable que los profesionales que desarrollan una misma actividad perciban retribuciones diferentes por razones basadas en prejuicios y no en el producto de su trabajo.

Cabe recordar que en el nuevo borrador que contempla Sanidad, sí que se recoge un apartado para los altos cargos donde se incluye la incompatibilidad de trabajar en la privada si están desempeñando funciones en la pública.

Por otro lado, en el texto que han presentado, los sindicatos médicos también reclaman la regularización de la jubilación teniendo en cuenta la peligrosidad.

Es necesario reformar la normativa para incluir coeficientes correctores que contemplen este exceso de jornada a efectos de cálculo de la edad máxima de jubilación, posibilitando la jubilación voluntaria anticipada y la jubilación parcial. Algo que también defienden los sindicatos del Ámbito de Negociación.

Otra de sus reclamaciones es la regularización de la carrera profesional desvinculada de la Agencia de Calidad Sanitaria.

"Las enormes diferencias que existen entre las diferentes comunidades autónomas en materia de carrera profesional carecen de justificación y prueban la naturaleza arbitraria de su regulación", defienden el decálogo presentado en la rueda de prensa.

Por último, exigen la protección de los derechos laborales y retributivos en situaciones como bajas por maternidad, edad o enfermedad, así como derecho a la conciliación personal y profesional.

Cortes

Además, ante la falta de respuesta a sus reivindicaciones por parte del Ministerio de Sanidad, los médicos han dado un paso más. De esta manera, el 23 de septiembre habrá una concentración con los delegados y se presentará el texto ante las Cortes para que el resto de grupos parlamentarios puedan analizarlo.

"El borrador se pondrá a disposición del resto de representantes sindicales y todas las consejerías autonómicas para que puedan analizarlo", ha añadido Miguel Lázaro, presidente de CESM, durante la rueda de prensa.

Con todo, mantienen su postura y han informado de que la huelga nacional sigue en pie. Se celebrará el próximo 3 de octubre e invitan a todas los médicos de diferentes puntos del país a que se sumen a ello.