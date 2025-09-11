La batalla de los médicos para tener un Estatuto Marco propio obliga a Amyts y Metges a una tregua temporal con CESM

La huelga nacional de médicos, convocada por la Confederación de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA), estará apoyada 'plenamente' en casi todo el país. Madrid y Cataluña han decidido sumarse a ese paro del 3 de octubre, con el que reclaman a sanidad un estatuto propio para el colectivo y más representación en el ámbito de negociación.

Una decisión que puede conducir a que esta convocatoria tenga una mayor cobertura en todo el territorio nacional después de que comunidades como Madrid, Andalucía y Cataluña (con mayor densidad poblacional) también hagan paros de su actividad.

Sin embargo, ambas autonomías apoyan la huelga, pero con sus propios motivos. El sindicato de médicos catalanes (Metges) ha convocado un paro autonómico para ese mismo día con el objetivo de que la Generalidad reclame sus peticiones ante el propio Ministerio de Sanidad.

De esta manera, desde Metges han elegido este día para que ningún médico se vea obligado a elegir entre una u otra cita. Así, "aprovechamos el mismo día teniendo en cuenta que nosotros podemos convocar a nivel autonómico, no a nivel estatal", cuenta Xavier Lleonart, secretario general de Metges, a este medio.

Añade que la mayor parte de competencias sanitarias están transferidas a la Generalidad, por lo que esta es la que tiene la mayor responsabilidad a nivel de condiciones laborales y retributivas de los profesionales. "Con lo cual a quien hay que pedirle mejoras en cuanto a esas condiciones es al Gobierno autonómico", continúa Lleonart.

Justifican así los paros en la autonomía durante ese día. Sin embargo, esto no quita que "no estemos de acuerdo en la gestión y la negociación de un Estatuto Marco médico propio". Unas peticiones que se encuentran en la misma línea que las que reclaman desde CESM y el SMA.

Como ya contó este periódico, desde el sindicato médico madrileño (Amyts) manifiestan su total apoyo a la huelga nacional porque "todo el colectivo tiene que estar unido ante la confección de un Estatuto propio", manifestó Sheila Justo, vicepresidenta de Amyts a este medio.

Además, la agrupación madrileña convocará un paro autonómico para ese día, que comenzará en el Congreso de los Diputados a las 10 de la mañana y se dirigirá hasta el Ministerio de Sanidad.

También, habrá diversas concentraciones en varios hospitales de la capital.

Una tregua

Ambos sindicatos han enterrado el hacha de guerra con CESM, o al menos, por el momento. Cabe recordar que desde que ambas agrupaciones decidieron abandonar la Confederación de Sindicatos Médicos, no ha habido ni un sólo movimiento para acercar posturas.

Estas agrupaciones sindicales dejaron la confederación por diversos desencuentros con la agrupación nacional.

Metges se desvinculó de CESM en octubre de 2017 después del desacuerdo entre ambas organizaciones, a raíz de la celebración del referéndum ilegal en Cataluña.

Tras este momento, en febrero de 2018, el sindicato catalán dejó oficialmente de pagar las cuotas de la confederación.

Por su parte, Amyts abandonó a los sindicatos médicos en junio de 2024 por "no compartir las formas de actuación" con ellos. Aunque, también han defendido que, pese a su separación, seguirán colaborando con la confederación por "los objetivos compartidos".

Esta vez ante la falta de avances médicos en la negociación del nuevo Estatuto Marco, han decidido acercar posturas y sumarse a la huelga.

Una iniciativa que ha sorprendido, ya que en la anterior convocatoria ambos sindicatos médicos declinaron participar en las protestas.

Sólo Amyts realizó una concentración paralela, en la que 1.000 batas blancas se congregaron frente al Congreso.

Postura de CESM

Ante los últimos movimientos de Amyts y Metges en los que han hecho un llamamiento a la huelga del 3 de octubre, desde la Confederación han decidido no manifestarse al respecto.

Según han confirmado fuentes de CESM a este medio, entre ambas agrupaciones no ha habido reunión ni contacto para nada conjunto ni en referencia a la huelga ni en la puesta en marcha de un estatuto propio del médico, ya que han redactado, hasta un borrador también en paralelo.

De hecho, como ya adelantó este periódico, la confederación trabajó en un borrador, que presentarán en las próximas semanas. Y por su parte, Amyts y Metges, que están dentro de la Agrupación Profesional Por un Estatuto Médico y Facultativo (Apemyf), presentaron su proyecto el pasado mes de mayo de 2025.

"Cada uno sigue haciendo su trabajo, recordando que la representatividad mayoritaria del colectivo médico se fundamenta en el Foro de la Profesión Médica del que formamos parte, y es CESM quien ha convocado la huelga y quien está legitimado para negociar en nombre del colectivo, puesto que participa en el Ámbito de la Negociación", manifestó hace unos días la agrupación nacional.

Y de ahí que para el próximo 3 de octubre "se pida a todo el colectivo médico que respalde las reclamaciones que ha hecho el Comité de Huelga de CESM y SMA, independientemente de su adscripción a la Confederación o no", terminó.