El 'annus horribilis' del creador de Ozempic, Novo Nordisk: rebajas de previsiones, caída bursátil y despidos

Novo Nordisk ha iniciado el nuevo curso con el anuncio de que despedirá a 9.000 empleados. Aunque este movimiento ha dado un respiro a la compañía en bolsa (sus acciones han subido más de un 3,68%), lo cierto es que 2025 está siendo un annus horribilis para la danesa.

Los títulos de la farmacéutica se han devaluado un 45% en lo que va de año, hasta alcanzar las 351,2 coronas danesas (47 euros por acción) a cierre de mercado de este 10 de septiembre.

La caída de Novo en bolsa durante 2025 responde, principalmente, a las sucesivas reducciones de sus previsiones de crecimiento para ventas y beneficios operativos durante el año, destacó XTB en un análisis publicado el pasado mes de agosto.

La última revisión de sus previsiones se ha conocido este miércoles. La danesa espera ahora que su beneficio operativo crezca entre un 4% y un 10% en 2025. Anteriormente, la previsión era de entre el 10% y el 16%, habiendo llegado incluso a ser del 27% el pasado mes de febrero.

El laboratorio también redujo a finales de julio sus estimaciones de crecimiento de ventas para 2025. Así, ahora esperan que las ventas crezcan entre un 8% y un 14%, frente al rango 13-21% publicado el pasado 7 de mayo.

"Esta desaceleración del impulso se debe, entre otras cosas, a una menor penetración en el mercado estadounidense, alternativas más económicas y un ritmo de expansión más lento", detalla XTB en su análisis de este miércoles.

A esto se suma la creciente competencia en el mercado de la obesidad. Este 'cóctel' propició la dimisión del que hasta agosto era el presidente y CEO de Novo, Lars Fruergaard Jørgensen.

"Considerando los recientes desafíos del mercado y la caída del precio de las acciones, el Consejo de Administración de Novo Nordisk y Lars Fruergaard Jørgensen han concluido conjuntamente que iniciar la sucesión del director ejecutivo es lo mejor para la empresa y sus accionistas", detalló la compañía en un comunicado el pasado mes de mayo.

El 29 de julio, Novo daba a conocer el nombre del sucesor de Fruergaard Jørgensen. Sin embargo, no fue hasta el 7 de agosto cuando Maziar Mike Doustdar asumió los cargos de presidente y CEO de la farmacéutica.

Los retos del CEO

Reflotar a la farmacéutica en bolsa y lidiar con la competencia son precisamente los principales retos que tiene Doustdar al frente de la compañía.

Durante un tiempo, Novo Nordisk parecía imparable, convirtiéndose incluso en la empresa cotizada más valiosa de Europa.

Sin embargo, la alta competencia en el sector, procedente principalmente de Estados Unidos, ha hecho que las acciones de Novo Nordisk hayan caído cerca de un 60% en los últimos 12 meses.

El plan de transformación anunciado este miércoles llega, precisamente, por los recientes desafíos del mercado que Novo Nordisk ha enfrentado y la evolución del precio de las acciones de la compañía desde mediados de 2024.

Con el recorte de la plantilla, el laboratorio quiere simplificar su organización, agilizar la toma de decisiones y reasignar recursos hacia las oportunidades de crecimiento de la compañía en el área de la diabetes y la obesidad.