Los médicos madrileños se suman a la huelga nacional convocada por CESM y el SMA del 3 de octubre

La huelga del próximo 3 de octubre (una cita que se ha adelantado, ya que estaba prevista para el 10 de ese mes) va cogiendo forma. Esta ha sido convocada por la Confederación de Sindicatos Médicos (SMA) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA), pero también se han sumado más actores a la reivindicación. Entre ellos, la Asociación de Médicos Madrileños (Amyts).

Tal y como ha confirmado Amyts a este medio, los galenos de la capital se unirán a la huelga convocada con el objetivo de reivindicar las demandas que desde hace meses llevan reclamando a la ministra: la creación de un estatuto propio para este colectivo.

Además, la asociación ha convocado una movilización y un paro autonómico para ese día. Esa manifestación comenzará a las 10 horas frente al Congreso de los Diputados. Arrancará en este punto y desde ahí se dirigirá hasta el Ministerio de Sanidad, lugar donde se está negociando la reforma del Estatuto Marco. También, habrá concentraciones en los hospitales.

Cabe destacar que en la anterior huelga (del 13 de junio) Amyts ya realizó una concentración frente al Congreso de los Diputados, convocada por APEMYF (Agrupación Profesional por un Estatuto Médico y Facultativo) incidiendo en la necesidad de una mesa de negociación.

"La movilización, en sintonía con los paros convocados a nivel nacional para ese mismo día, exige al Ministerio de Sanidad y a las CCAA la aprobación de un Estatuto Médico y Facultativo que reconozca y proteja nuestros derechos", han publicado en sus redes sociales.

Reivindicaciones

"La huelga hay que apoyarla porque todos tenemos que estar unidos ante la confección de un Estatuto propio del médico", demanda Sheila Justo, vicepresidenta de Amyts a este medio.

Los médicos madrileños, como CESM y el SMA, piden una regularización específica para este colectivo. "Nuestra jornada laboral está por encima de la de cualquier trabajador. En este caso nos referimos a las horas de guardia que no se recogen como extra y que además sobrepasan las horas máximas de trabajo", aclara Justo.

Además, es importante tratar, como indica la vicepresidenta, la reclasificación del médico dentro del estatuto básico del empleado público,"ya que este tiene unos requisitos para ejercer la medicina más altos que los que se requieren para esa clasificación. Es decir, se piden cuatro años".

"Los médicos tenemos una carrera de seis años, cuatro o cinco de especialización y además de un examen para acceder a dicha especialidad", continúa la vicepresidenta.