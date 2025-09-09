El Gobierno da luz verde al anteproyecto de la ley antitabaco que prohíbe fumar en terrazas y marquesinas

El Consejo de Ministros de este martes ha aprobado el anteproyecto de la ley antitabaco que amplía los espacios libres de humo y regula los productos relacionados con el tabaco.

La norma recoge la prohibición de fumar o utilizar los productos relacionados (como los vapers) en espacios públicos cerrados y en una lista ampliada de entornos exteriores, como terrazas, marquesinas o parques infantiles, entre otros.

Además, la ley incluye una definición y regulación específica para los productos relacionados con el tabaco. Estos son cigarrillos electrónicos (con o sin nicotina), bolsitas de nicotina, productos a base de hierbas o dispositivos para el consumo de productos calentados.

"Se trata de artículos cuya presencia en el mercado y su consumo, especialmente entre la población joven, han aumentado de forma notable en los últimos años y que, aunque no siempre contienen tabaco ni nicotina, están vinculados al acto de fumar o inhalar", explica Sanidad en un comunicado.

De esta manera, el Ministerio que dirige Mónica García someterá a estos productos a las mismas restricciones legales que el tabaco convencional.

"La situación y los tiempos han cambiado y hay nuevas necesidades de salud pública", ha dicho la ministra de Sanidad. "Las nuevas medidas están apoyadas por una mayoría social y espero que esta ley genere el mismo consenso en el Congreso".

Además, la norma incluye la prohibición de venta y suministro de cigarrillos electrónicos de un solo uso, tanto por su impacto ambiental como por su accesibilidad para la población joven. "Estos son los productos a través de los cuales se engancha a la población joven", ha dicho García.

En lo que respecta a la publicidad, el anteproyecto de ley recoge la prohibición de toda forma de publicidad, directa o indirecta, incluyendo cualquier tipo de comunicación comercial o promoción de productos del tabaco y productos relacionados.

Asimismo, se prohíbe expresamente la publicidad en equipamientos, instalaciones y mobiliario situados en espacios de uso público o colectivo, lo que abarca elementos presentes en bares, discotecas, terrazas u otros establecimientos de ocio.

Empaquetado genérico

Otra de las medidas en las que ha estado trabajando Sanidad es en el empaquetado genérico. Sin embargo, esta no se ha incluido en el texto por una falta de acuerdo en el Gobierno de coalición.

Sin embargo, el Ministerio de Sanidad no renuncia a que se pueda introducir más adelante, durante la tramitación parlamentaria.

La Asociación Española Contra el Cáncer cree que el anteproyectode lucha conta el tabaquismo es insuficiente por no contener, precisamente, la medida mencionada.

"La Asociación esperaba que el texto contemplara medidas claramente eficaces para seguir elevando las barreras de acceso de los jóvenes al tabaco tales como el empaquetado neutro o aumentar los impuestos al tabaco", señala en un comunicado.

"Numerosos estudios de la OMS y la experiencia de países como Australia, Francia y Reino Unido que ya han implantado el empaquetado genérico, evidencia su efectividad para disminuir el atractivo del tabaco en la población, sobre todo en los jóvenes. En Austria cayó el consumo de tabaco un 15% en dos años", explica la organización.