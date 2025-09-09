Andrés Rodrigo, nuevo director general de Biogen Iberia

Biogen ha nombrado a Andrés Rodrigo como nuevo director general de la compañía en España y Portugal. También formará parte del Equipo de Dirección Europeo de Biogen.

Toma así el relevo a Christiano Silva y a Úrsula González, quien asumió el puesto de directora general interina tras la marcha de Silva adelantada por el Observatorio de la Sanidad.

Con una trayectoria de más de 25 años en el sector farmacéutico, Rodrigo ha ocupado diversos puestos directivos en compañías como Abbott y AbbVie.

Antes de aterrizar en Biogen, Rodrigo ha sido director general de AbbVie en Irlanda. Además, a lo largo de su carrera, ha trabajado en áreas terapéuticas como neonatología, inmunología, reumatología, dermatología, gastrología, oncología, neurología y oftalmología en diversos mercados europeos.

Es licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad Autónoma de Madrid y ha completado su formación con el Programa de Dirección General Ejecutiva en IESE Business School (Madrid).

"Me resulta muy inspirador trabajar en una compañía con un pipeline y porfolio tan prometedor y diversificado en enfermedades con grandes necesidades no cubiertas como la enfermedad de Alzheimer, la atrofia muscular espinal (AME), la ataxia de Friedreich, la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) o la Esclerosis múltiple (EM)", ha señalado el nuevo director general.