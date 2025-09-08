Miles de personas reclaman que Muface cubra también la atención sanitaria del 112 y que no se cobre por ella

Ser funcionario, tener acceso a Muface y elegir recibir la asistencia sanitaria a través de sus aseguradoras (Adeslas y Asisa) tiene, como consecuencia, tener que pagar por determinados servicios públicos, como la atención de emergencias que se obtiene a través del teléfono 112.

Sin embargo, hay mutualistas que quieren que esta circunstancia en particular cambie. Así lo indica una petición movida a través de la plataforma Change.org y que reclama que los servicios sanitarios de emergencia que proporciona el 112 no sean de pago para los usuarios de Muface.

"La última directriz de Muface nos obliga, ante una emergencia, a detenernos a pensar si debemos llamar al teléfono universal 112 o al de nuestra aseguradora privada, bajo la amenaza de tener que pagar facturas desorbitadas", recoge la petición, que cuenta ya con más de 3.500 firmas.

"No me quiero ver obligado a tener que pagar una factura de un servicio médico por un error cometido en un momento de urgencia", indica el usuario que ha activado la reclamación. "Esta medida es inaceptable, ya que antepone la burocracia a la vida, creando una peligrosa duda en el momento más crítico".

"El 112 es un servicio universal y esencial que coordina ambulancias, bomberos y policía. Limitar su uso a aquellos que cuentan con un seguro privado convierte a los ciudadanos en personas de primera y de segunda categoría. Esto no sólo es injusto, sino que puede tener consecuencias trágicas en situaciones donde cada segundo cuenta", añade.

"Exigimos a Muface que derogue esta directriz de inmediato y que garantice que todos los ciudadanos pueden acceder al servicio de emergencias 112 sin discriminación ni temor a represalias o facturaciones excesivas", reclama.

El Observatorio de Sanidad se ha puesto en contacto con el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública para conocer la realidad de esta situación. Desde el departamento que dirige Óscar López confirman que si un usuario de Muface quiere obtener atención sanitaria a través del 112 tendrá que pagarla. Eso sí: "No es una directriz nueva", alegan.

Teléfonos de entidades

"Salvo las situaciones especiales, si una persona mutualista elige recibir la asistencia sanitaria a través de las entidades concertadas, debe utilizar los recursos que a tal efecto ponen dichas entidades a su disposición, incluidos los teléfonos de emergencia", indican fuentes del Ministerio.

"Dichos teléfonos, gratuitos y disponibles las 24 horas, están claramente recogidos en las tarjetas sanitarias que asignan las entidades a las personas mutualistas que optan por esta asistencia y, en consecuencia, son conocidos por dichas personas", añaden.

"Por consiguiente, la utilización de medios no concertados (en este caso, el teléfono 112) implica la asunción de su coste por la persona mutualista".

Asimismo, desde el departamento indican que no hay intención de cambiar esta circunstancia.

Excepciones

En cualquier caso, desde Función Pública recuerdan que hay determinadas excepciones a estas reglas. "El concierto de Muface también recoge determinadas situaciones especiales de urgencia en las cuales estaría justificada la utilización de medios no concertados, como es la urgencia de carácter vital (riesgo vital inminente o muy próximo, o un daño irreparable para la integridad física)".

El mutualista también quedará cubierto (no tendrá que hacer pagos adicionales) "cuando se encuentre en la vía o lugares públicos y la emergencia es activada por una persona distinta de él o sus familiares, cuando la emergencia es activada por los cuerpos de seguridad del Estado u otros equipos de emergencias no sanitarias" como los bomberos.

Esta regla también se aplica cuando "la persona mutualista resida en un centro de mayores o de crónicos y los responsables del centro, aun sabiendo que es mutualista de asistencia concertada, activen los sistemas públicos de emergencias".