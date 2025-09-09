La falsificación de medicamentos contra la obesidad: un "problema global" que preocupa a la EMA

La Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) ha emitido recientemente un comunicado sobre el incremento de medicamentos falsos contra la obesidad en Europa.

Sin embargo, no es un problema que se da sólo en el Viejo Continente, sino que "es global". Así lo ha señalado Carlos Fernández Moriano, responsable del área de divulgación científica del Consejo General de Farmacéuticos.

En conversación con el Observatorio de la Sanidad, Fernández ha advertido de que se trata de "una alerta importante" dado que hasta la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) también se ha hecho eco de la misma.

De hecho, el Consejo General de Farmacéuticos lleva muchos años colaborando con la Aemps en la lucha contra los medicamentos ilegales.

En esta línea, Fernández Moriano ha recordado que las falsificaciones suelen darse en productos que tienen que ver con el estilo de vida. "De ahí que Ozempic esté teniendo su nicho, ya que se ha convertido en un fármaco viral por sus beneficios en la pérdida de peso".

De hecho, como indica la Aemps a este medio, en diferentes países del ámbito europeo, también se han dado casos puntuales de medicamentos de este tipo falsificados dentro del canal de distribución legal.

De este caso, no se ha detectado ni existen indicios de que esté ocurriendo en España, aunque sí se han identificado páginas webs y anuncios que venden medicamentos falsos.

¿Y cuál es la vía de entrada de los productos falsos? "Las redes sociales y los canales digitales", ha respondido el portavoz del Consejo General de Farmacéuticos a este periódico.

Es en estas plataformas donde se promociona la venta de los medicamentos contra la obesidad que luego resultan ser falsos o estafas.

Así lo advierte también la EMA: "Estos productos son a menudo vendidos a través de sitios web fraudulentos y promocionados en redes sociales".

Para Fernández Moriano, esta alerta "es positiva en el sentido de concienciar a toda la población de que los medicamentos deben adquirirse en los canales legales para tener la certeza de que se adquiere un producto de calidad".

Señales de alerta Es probable que un producto sea ilegal si: - Se anuncia como "aprobado" por una autoridad nacional o incluye logotipos oficiales de una autoridad nacional o de la EMA. Aunque algunos sitios webs pueden incorporar el logo de la entidad reguladora competente en el territorio nacional, las personas usuarias deben comprobar la presencia del logotipo común de la UE. - Se vende a través de sitios web no oficiales o plataformas de redes sociales. - Se afirma que es superior a los tratamientos autorizados sin pruebas científicas. - No está disponible a través de farmacias o servicios de farmacia hospitalaria u otras estructuras del sistema nacional de salud.

De no ser así, el riesgo para la salud puede ser muy alto. "Te pueden estar dando un producto que bien no contiene la sustancia que dice contener o, lo que es peor, que contenga sustancias que puedan ser nocivas", ha añadido.

Además, ha recordado que en España, la venta de medicamentos con receta (como es el caso de Ozempic u otros fármacos contra la obesidad) se realiza únicamente en las farmacias, sin posibilidad de adquirirlos por la vía online.

Compra segura

Las autoridades han identificado cientos de perfiles falsos en Facebook, anuncios y listados de comercio electrónico, muchos de los cuales están alojados fuera de la UE.

Algunos sitios web fraudulentos y anuncios en redes sociales hacen un uso indebido de logotipos oficiales y utilizan recomendaciones falsas para engañar a los consumidores. Las autoridades nacionales están vigilando activamente a los proveedores ilegales.

Las medidas de control incluyen la orden de retirada de productos, el bloqueo de sitios web ilegales y la colaboración transfronteriza con agentes encargados de hacer cumplir la ley y otros socios internacionales.

Además, para ayudar a identificar los sitios de venta online de medicamentos seguros, la UE ha introducido un logotipo común que aparece en los sitios web de todas las farmacias.

Si una página no tiene este logotipo o no figura en un registro nacional, el sitio web es fraudulento y opera ilegalmente.