Bruselas da luz verde a que España prohíba los 'vappers' de sabores pese a la oposición de varios Estados miembros

La ofensiva del Ministerio de Sanidad contra el tabaco y su consumo avanza poco a poco. El Consejo de Ministros aborda este martes, en primera vuelta, el anteproyecto de la ley antitabaco. Además, la Comisión Europea ya ha dado luz verde a la norma con la que el Gobierno quiere prohibir los vappers de sabores, entre otras medidas.

Hablamos del proyecto de real decreto de productos de tabaco, cuyo texto se conoció en noviembre del año pasado. Se trata de un texto que, además de restringir aromatizantes y saborizantes para el vapeo y para el cigarrillo electrónico, establece las condiciones de comercialización de las bolsas de nicotina.

¿Pero por qué este real decreto ha tenido que pasar por la evaluación de Bruselas? Todas las normas que puedan tener impacto en el comercio interior tienen que ser notificadas a la Comisión y a los Estados miembros, que verifican su compatibilidad con la libre circulación de mercancías dentro de la UE. Con todo, es el Ejecutivo comunitario el que tiene la última palabra.

Hasta cinco países de la UE (Italia, Suecia, Grecia, Rumanía y República Checa) presentaron objeciones contra el texto de Sanidad y consideraron que la norma española suponía restringir la libre circulación de productos relacionados con el tabaco.

Había varias razones. República Checa, Suecia, Italia y Grecia, por ejemplo, aludían a las bajas dosis que contendrían en España las bolsas de nicotina: 0,99 mg por unidad, muy por debajo de los países en los que están comercializadas.

Rumanía argumentaba, por su parte, que "la prohibición de aromas distintos del tabaco" en vapeadores y cigarrillos electrónicos "no cumple los criterios de justificación impuestos por la legislación de la UE".

En cambio, el dictamen razonado de la Comisión Europea sólo criticaba ciertas imprecisiones en el texto.

Visto bueno

Tras algunos compromisos puestos sobre la mesa por el Ministerio de Sanidad para corregir dichas vaguedades, Bruselas ya ha dado el visto bueno a que el real decreto continúe su camino legislativo.

Así lo indican fuentes cercanas a estos trabajos. Unas fuentes que concretan que el próximo paso es el Consejo de Estado. El real decreto tiene ahora que someterse a este órgano consultivo.

En el Ministerio de Sanidad esperan que el texto pueda ser aprobado por el Consejo de Ministros en unas semanas y que, de esta manera, pueda entrar en vigor antes de que acabe 2025.

Cabe recordar que la norma, finalmente, no contendrá el empaquetado genérico para el tabaco, que ha generado enfrentamientos dentro del Gobierno de coalición. El Ministerio de Sanidad, con todo, espera poder recuperar esta medida cuando la ley antitabaco comience a tramitarse en el Congreso.

De vuelta al real decreto de productos de tabaco, una de las principales aspiraciones es poner fin a los saborizantes y aromatizantes de vapeadores y cigarrillos electrónicos.

Cuando el real decreto se apruebe, estos productos sólo podrán tener aromas o sabores cercanos al tabaco, tengan o no nicotina.

La norma también regula la comercialización en España de las bolsas de nicotina, cuyo uso está extendido en otros países europeos con cargas de nicotina mucho más elevadas de las que tendrán en España. Algo por lo que, según ha podido saber este periódico, han protestado los productores.