Sanidad retrasa la subvención de 100 euros para gafas y lentillas a niños y adolescentes a finales de año

Sanidad empieza el curso político con muchas tareas pendientes. Los menores de 16 años tendrán que esperar, unos meses más, para poder beneficiarse de la subvención de 100 euros que les ayudará a comprar gafas y lentillas. Un plan de ayudas que anunció el Gobierno el pasado mes de mayo.

Actualmente, faltan aún algunos trámites que cerrar para que la normativa se ponga en marcha. El departamento espera que entre en vigor a finales de este año. Así lo han confirmado fuentes de Sanidad a este periódico.

Según ha podido saber el Observatorio de la Sanidad, aún quedan trámites pendientes y hasta el último trimestre del año estos menores no podrán acceder a dichas ayudas. El Ministerio espera que la normativa esté lista para octubre. Pero, la fecha, aún, no está concretada.

Como ya contó este periódico, el Gobierno anunció la medida el pasado mes de mayo e informó que tanto niños como adolescentes menores de 16 años podrían beneficiarse de estas prestaciones a partir del próximo curso: puso septiembre como fecha señalada. Una afirmación que se ha quedado muy lejos de la realidad, ya que aún queda trabajo.

A menos de una semana de que comience el curso escolar, los menores deberán esperar para solicitar las ayudas porque no está listo el real decreto que regula dicha normativa. Una vez puesta en marcha, deberá ser publicada en el BOE para que entre en vigor.

De esta manera, el Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas (Cgcoo) será el encargado de gestionar esas ayudas. Este plan está dotado con 48 millones de euros y permitirá aportar una subvención directa de 100 euros a cada niño para la compra de estos productos.

Actualmente, el trámite está paralizado. El Ministerio no ha contactado, aún, con el Consejo. Por el momento, se está poniendo a punto la plataforma que gestiona ese plan de ayudas, así lo confirman fuentes del Consejo a este medio.

Beneficiados

"Actualmente, hay 721.000 niños y niñas que tienen problemas visuales y no pueden permitirse la compra de unas gafas", recalcó Pedro Sánchez cuando anunció este plan de ayudas en mayo. Por lo que, según calcula el Gobierno, más de medio millón de menores de 16 podrían beneficiarse de estas ayudas.

El plan se ha concebido para ser universal. De esta manera, cualquier niño y adolescente (menor de estas edades) podrá acceder a dicha prestación, independientemente de la renta de su familia, de sus necesidades visuales o de la comunidad autónoma en la que resida.

De este modo, los niños con recursos suficientes para acometer el pago de gafas y lentillas podrán acogerse también a esta ayuda, aunque se confirmará por completo una vez que el real decreto entre en vigor.

¿Y cómo se podrá acceder? Si en una consulta de Atención Primaria se detecta un defecto ocular, se derivará al menor al servicio de oftalmología y, si el especialista indica la necesidad de esa ayuda, la familia directamente puede acudir a una óptica a solicitarla.

Si el menor ya usaba gafas o lentillas antes del Plan, podrá acceder a la ayuda si un especialista determina que necesita unas nuevas. Las gafas serán gratuitas siempre que el precio no sea superior a los 100 euros. Por el contrario, tendrán que ingresar la diferencia.

Mientras que el Plan Veo del Ministerio de Sanidad sigue paralizado, hay algunas comunidades como Madrid que ofrece ayudas para estos menores con necesidades visuales. Desde el verano de 2024, el gobierno autonómico proporciona gafas gratis a menores de 14 años que tengan problemas de miopía, hipermetropía o astigmatismo.

Esta medida impulsada por la Comunidad de Madrid tiene una aplicación de un año. El Gobierno ha invertido alrededor de 7,5 millones de euros y la prestación cubre hasta 55 euros por niño.

De esta manera, los beneficiarios pueden disfrutar de dicha ayuda como máximo una vez por cada año natural. Alrededor de 135.318 niños de la comunidad que tienen algún defecto de visión han podido acceder a esta prestación.