Sanidad amplía una semana el plazo de inscripción al examen MIR tras una incidencia en el servidor de la plataforma

La plataforma para la inscripción al examen de acceso a Formación Sanitaria Especializada (FSE) vuelve a la normalidad.

En su primer día (este lunes 1 de septiembre), la página web dio problemas e impidió que miles de aspirantes pudieran incluir sus datos. Todo esto, se prolongó durante toda la jornada este martes 2 de septiembre.

Desde ese momento, la cartera de Mónica García anunció que se ampliará el plazo. Ahora, tras esta incidencia registrada, ha comunicado que se extiende el proceso de inscripción una semana hasta el 18 de septiembre para que todas las personas interesadas puedan completar la solicitud sin que tengan ningún inconveniente.

En un primer momento, el plazo de solicitud abarcaba del 1 al 12 de septiembre de 2025, ambos inclusive. Sin embargo, tras este fallo, el Ministerio se ha comprometido a ampliarlo.

Cabe recordar que dicha convocatoria incluye plazas de formación sanitaria especializada en las titulaciones de Medicina, Farmacia, Enfermería, Psicología, Química, Biología y Física. La resolución ya está disponible en la sede electrónica y en el portal web del Ministerio de Sanidad.

Convocatoria

Como ya contó este periódico, el examen tendrá lugar el próximo 24 de enero de 2026. Y este año, tiene una particularidad: será la convocatoria con más plazas ofertadas. En concreto, el Ministerio de Sanidad convocará 12.366 para 2026, lo que supone un aumento del 3,5% (423 plazas más), respecto al año anterior.

Además, en esta convocatoria se recoge otra novedad. Se eliminan de la lista tres sedes para realizar el examen.

Con todo, la lista quedaría así y el examen podrá realizarse en las siguientes localizaciones: Cádiz, Granada, Málaga, Sevilla, Badajoz, Cáceres, Murcia, Albacete, Madrid, Alicante, Valencia, León, Salamanca, Valladolid, La Rioja (Logroño).



También se podrán examinar los aspirantes en: Barcelona, Zaragoza, Navarra (Pamplona), Vizcaya (Bilbao), Cantabria (Santander), Asturias (Oviedo), A Coruña (Santiago de Compostela), Islas Baleares (Palma), Las Palmas (Las Palmas de Gran Canaria) y Santa Cruz de Tenerife.

En cuanto a la hora del examen, el inicio del ejercicio está previsto que comience a las 14:00 (13:00 en Canarias), adelantándose dos horas frente a las convocatorias previas.