Ribera Salud entra en Polonia con la adquisición del grupo sanitario Multi Med

El grupo sanitario Ribera Salud se abre a Europa. Finalmente, ha efectuado la compra de una empresa médica. Como ya adelantó este periódico, entrará por primera vez en Polonia, adquiriendo el 100% del grupo sanitario Multi Med.

Esta adquisición supone un importante movimiento estratégico para el grupo hospitalario. A través de su filial eslovaca Pro Diagnostic Group (PDG) le permite consolidar sus operaciones y seguir creciendo en Europa.

Multi Med, la compañía adquirida, se fundó en 1992 y su plantilla cuenta con más de 350 profesionales sanitarios. Es el segundo mayor operador de resonancia magnética de Varsovia.

La empresa médica dispone de cinco resonancias magnéticas (distribuidas en dos centros).

En total, Multi Med opera diez máquinas de resonancia magnética, seis de las cuales se pusieron en servicio entre 2020 y 2022.

Esta compañía polaca que ahora se suma a Ribera se dedica al diagnóstico por la imagen y también contribuye a su estrategia de diversificación, ya que cuenta con un área de atención médica, dedicada a la rehabilitación.

"Esta operación está totalmente alineada con el objetivo del accionista mayoritario, Vivalto, para consolidar Ribera como un gran grupo sanitario europeo, y por ello seguimos estudiando oportunidades de expansión y crecimiento en distintas regiones", explica Pablo Gallart, CEO del grupo hospitalario en un comunicado.

Expansión

El pasado mes de julio, Ribera ya anunció su crecimiento y diversificación en Centro Europa con la adquisición de Medican, un centro quirúrgico en Eslovaquia, en concreto en la ciudad de Trnava.

En este caso, se trata de una clínica especializada en cirugía mayor ambulatoria. Cuenta con dos quirófanos, esencialmente dedicados a Traumatología y Cirugía General, aunque también presta servicios de rehabilitación.

Medican cuenta, además, con una unidad de hospitalización de corta estancia con 9 camas, radiología avanzada, incluyendo resonancia magnética, y un área de consultas externas.

Con la entrada en Polonia, el grupo Vivalto Santé, al que pertenece Ribera, opera ya en siete países europeos: Eslovaquia, España, Francia, Polonia, Portugal, República Checa y Suiza.