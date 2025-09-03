Sanidad defiende que legislar sobre la jubilación voluntaria en el Estatuto Marco va contra la Constitución
Así lo refleja un informe jurídico, según ha informado el Ministerio al Observatorio de la Sanidad.
Sanidad no cede a las demandas de los sindicatos- El departamento se mantiene firme y argumenta que legislar sobre la jubilación voluntaria y reconocer un modelo retributivo para la nueva clasificación de las competencias de todos los profesionales sanitarios en el Estatuto Marco va contra la Constitución.
Así lo indican fuentes del equipo de Mónica García a este periódico. El departamento se ampara en un informe interno, elaborado por el equipo legal de Sanidad, para retirar de la negociación con los sindicatos sanitarios (Satse, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde) estas cuestiones. Unas demandas que, en cambio, para estos colectivos "son irrenunciables".
Este documento, según indican desde Sanidad, confirma que abordar la regulación de la jubilación voluntaria y el nuevo modelo retributivo en el Estatuto Marco supondría invadir competencias de otros ministerios como el de Seguridad Social o normas como los Presupuestos Generales del Estado.
Ante las reiteradas demandas por parte de las organizaciones sindicales, el Ministerio ha recurrido a su secretaría general técnica, que ha elaborado el susodicho informe. Un análisis que avisa de que el Estatuto Marco podría ser tumbado en un juzgado si se invaden y vulneran competencias.
Cabe recordar que también las comunidades autónomas quieren que se negocie con ellas estas cuestiones (es decir, la jubilación voluntaria y el modelo retributivo). Han solicitado a Sanidad que se aborden en el foro correspondiente.
La reunión sigue en pie
Por su parte, el departamento no se da por vencido y mantiene la reunión de este jueves 4 de septiembre, a pesar de que las organizaciones sindicales han rechazado asistir a la cita.
Sanidad ha decidido mantener la reunión prevista con las organizaciones sanitarias porque su objetivo es terminar de perfilar el texto del Estatuto Marco con aquello que sí puede contemplar el texto, como la carrera profesional, la movilidad, las guardias o las condiciones de trabajo, entre otras.
Para el Ministerio, la siguiente fase de negociación debe trasladarse al Foro Marco de Diálogo Social, espacio en el que participan las comunidades autónomas, las organizaciones sindicales y el propio departamento.
Todo esto se celebrará en la segunda quincena de septiembre. Sanidad reitera su compromiso de avanzar con la negociación y confía "en que los sindicatos reconsideren su decisión y participen en la reunión del día 4 por el bien de los profesionales y del conjunto del Sistema Nacional de Salud (SNS)", termina el Ministerio.
Postura de los médicos
Por su parte, la Confederación de Sindicatos Médicos (CEMS) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) denuncian que Sanidad no se haya reunido aún con ellos, ya que, según aseguran, asumen "funciones específicas" que deben ser atendidas y solucionadas. Por ejemplo, el exceso de jornada laboral al asumir guardias.
"Solicitamos al Ministerio negociar directamente. Sí que es cierto que tuvimos una reunión con ellos antes de la huelga del 13 de junio. Pero tras esta jornada no se han pronunciado respecto a nuestras demandas", precisa Rafael Ojeda, presidente del Sindicato Médico Andaluz (SMA).
Añade que el grupo de trabajo de Mónica García tiene mucha prisa "por reunirse de nuevo con la mesa del ámbito, pero no con los convocantes de la huelga".
En referencia a la regularización de la jubilación voluntaria, los médicos están de acuerdo con lo que defienden el resto de sindicatos del Ámbito de Negociación.
"Somos conscientes de que es un asunto que se escapa en buena medida de las competencias del Ministerio. Pero, también es verdad que aunque sea una cuestión que no debe ser asumida por ellos, debería hacer un esfuerzo. Al final, el Ministerio no deja de ser parte del Gobierno", continúa.