Sanidad defiende que legislar sobre la jubilación voluntaria en el Estatuto Marco va contra la Constitución

Sanidad no cede a las demandas de los sindicatos- El departamento se mantiene firme y argumenta que legislar sobre la jubilación voluntaria y reconocer un modelo retributivo para la nueva clasificación de las competencias de todos los profesionales sanitarios en el Estatuto Marco va contra la Constitución.

Así lo indican fuentes del equipo de Mónica García a este periódico. El departamento se ampara en un informe interno, elaborado por el equipo legal de Sanidad, para retirar de la negociación con los sindicatos sanitarios (Satse, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde) estas cuestiones. Unas demandas que, en cambio, para estos colectivos "son irrenunciables".

Este documento, según indican desde Sanidad, confirma que abordar la regulación de la jubilación voluntaria y el nuevo modelo retributivo en el Estatuto Marco supondría invadir competencias de otros ministerios como el de Seguridad Social o normas como los Presupuestos Generales del Estado.

Ante las reiteradas demandas por parte de las organizaciones sindicales, el Ministerio ha recurrido a su secretaría general técnica, que ha elaborado el susodicho informe. Un análisis que avisa de que el Estatuto Marco podría ser tumbado en un juzgado si se invaden y vulneran competencias.

Cabe recordar que también las comunidades autónomas quieren que se negocie con ellas estas cuestiones (es decir, la jubilación voluntaria y el modelo retributivo). Han solicitado a Sanidad que se aborden en el foro correspondiente.

La reunión sigue en pie

Por su parte, el departamento no se da por vencido y mantiene la reunión de este jueves 4 de septiembre, a pesar de que las organizaciones sindicales han rechazado asistir a la cita. Sanidad ha decidido mantener la reunión prevista con las organizaciones sanitarias porque su objetivo es terminar de perfilar el texto del Estatuto Marco con aquello que sí puede contemplar el texto, como la carrera profesional, la movilidad, las guardias o las condiciones de trabajo, entre otras. Los sindicatos avisan: aún no hay consenso sobre el Estatuto Marco y piden a Sanidad un nuevo borrador