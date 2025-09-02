Sanidad pisa el acelerador: se reunirá con los sindicatos el jueves para cerrar el nuevo Estatuto Marco

Sanidad pisa el acelerador para tener cuanto antes la versión definitiva del Estatuto Marco. Y como ya adelantó este periódico, espera llevarlo al Consejo de Ministros en otoño para poder mandarlo al Congreso antes de que acabe el año.

El departamento ha empezado el curso con las pilas cargadas. Tendrá este jueves 4 de septiembre la próxima reunión con los representantes sindicales (Satse, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde) para intentar cerrar un texto cuanto antes, tal y como ha confirmado el Ministerio al Observatorio de la Sanidad.

Sanidad tiene prevista otra cita con el Ámbito de Negociación este mes. Y, posteriormente, otras dos con las comunidades autónomas.

Como broche final, se celebrará un Foro Marco en el que estarán presentes las comunidades autónomas, el Ministerio y las organizaciones sindicales (de la mesa de negociación) para así abordar todos los detalles del nuevo estatuto con todos presentes.

Como ya contó este periódico, a finales de julio las negociaciones se quedaron estancadas, ya que el último borrador presentado por Sanidad no recogía determinadas reclamaciones de las organizaciones sindicales. Estas dejaron muy claro que hay varias cuestiones "a las que no están dispuestas a renunciar".

Entre ellas se encuentra la regularización de la jubilación anticipada y la parcial y una reclasificación que garantice una retribución acorde con la cualificación y competencias de todos los profesionales del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Por el momento, en el nuevo borrador que maneja el departamento sólo se recoge el compromiso del Gobierno de elaborar un proyecto de ley para regular y aplicar la jubilación parcial al personal estatutario de los servicios de salud. El proyecto de ley del Estatuto Marco no recoge de forma directa esta jubilación, aunque sí el compromiso de su tramitación.

Ahora, con la vuelta al ruedo, parece que Sanidad tiene prisa por dejar el trabajo hecho.

"No llevarlo al Consejo de Ministros a lo largo de otoño de este año sería meterlo en el cajón, porque luego todo esto tiene un tránsito administrativo muy largo", precisó Mónica García el pasado 30 de julio.

"Esta normativa debe llegar al Congreso de los Diputados cuanto antes. Lleva ya dos años y medio de negociación. Es necesario dar un paso más", aclaró.

Por otro lado, mientras continúa el curso de las negociaciones, varias organizaciones médicas han denunciado la falta de representación de su colectivo en esa mesa.

Huelga y una nueva propuesta

Desde la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) confirman que siguen adelante (según lo previsto) con la segunda huelga nacional de galenos, que se celebrará el 10 de octubre ante la "inexistente" respuesta de la ministra García a sus peticiones.

Reclaman un estatuto propio para el colectivo médico que recoja sus necesidades. Por ejemplo, el tema de las guardias como "elemento diferencial" en comparación con las funciones del resto de profesionales sanitarios.

Cabe recordar que los médicos de varias comunidades autónomas ya celebraron una primera huelga el pasado 13 de junio contra el borrador del Estatuto Marco. Pese a ello, parece que la ministra no da su brazo a torcer y ha rechazado la petición de elaborar una normativa propia para este colectivo.

Por eso, los médicos han decidido volver a movilizarse. Además, como ha podido saber este periódico, desde ambas organizaciones están trabajando conjuntamente para presentar una propuesta de un estatuto propio del colectivo médico.

"En este momento, estamos ultimando esta propuesta y probablemente se lance en las próximas semanas. Nuestra idea no sólo es presentarla al Ministerio, sino a todos los grupos políticos, a la sociedad y al conjunto de los colectivos. Y también al resto de los sindicatos de la mesa sectorial para que quede claro cuáles son las demandas fundamentales", aclara Rafael Ojeda, presidente del Sindicato Médico Andaluz (SMA).

Añade que la medicina española tiene un problema muy grave y que todos los grupos parlamentarios deben pronunciarse. "Además, se tienen que pronunciar las consejerías, no basta con que el problema lo trate sólo el Ministerio, hay muchos consejeros de las comunidades autónomas que no tienen voz", denuncia.

Con respecto a la huelga, confirma que en las próximas semanas ultimarán los detalles de la convocatoria. Por el momento, el resto de organizaciones no ha manifestado si van a secundar esta próxima huelga.

"Ahora, lo único que sabemos es que estamos solos en las reivindicaciones de nuestro colectivo. Parece que hay una especie de frente común del resto de los sindicatos de la mesa sectorial contra nosotros", termina.