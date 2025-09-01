El fondo CapVest compra el gigante de medicamentos genéricos europeo Stada

Los actuales propietarios de Stada, las sociedades de inversión Bain Capital y Cinven, han vendido una participación mayoritaria del gigante de medicamentos genéricos a la británica CapVest.

Así lo han anunciado las compañías este mismo lunes. A pesar de esta venta -de la que se desconocen los detalles financieros-, Bain y Cinven conservarán una participación minoritaria en Stada.

El laboratorio alemán llevaba tiempo buscando un nuevo propietario, tal y como confirmó Peter Goldschmidt, CEO de Stada, en un encuentro con los medios el pasado 2024.

Otra de las opciones de la compañía era salir a bolsa. Algo que, tras el anuncio de la venta al fondo CapVest, queda descartado.

Sobre la operación anunciada este 1 de septiembre, Goldschmidt ha comentado que "Cinven y Bain Capital nos permitieron acelerar el crecimiento, innovar y expandirnos internacionalmente. Nos entusiasma construir sobre esta sólida base al iniciar una nueva etapa con CapVest".

De hecho, desde que Cinven y Bain Capital adquirieron Stada en 2017, la empresa ha logrado superar la barrera de los 4.000 millones de euros en ingresos, con una tasa de crecimiento anual compuesta de las ventas netas del 9% y más del doble del EBITDA desde 2017.

La farmacéutica espera que el cierre de la transacción se produzca en el primer semestre de 2026, según el comunicado emitido.

Los planes para 2025

El pasado mes de junio, el CEO de Stada confirmó al Observatorio de la Sanidad que entre los planes de la compañía para 2025 está sacar al mercado europeo alrededor de 80 nuevos medicamentos.

En el caso de España, el laboratorio prevé lanzar nueve fármacos nuevos antes de que acabe el año y uno de ellos será para tratar la enfermedad renal.

Estos medicamentos están dentro de su plan de nuevas presentaciones para el 2025, en el que se prevé que 19 se vendan este año. En este primer semestre, ya se han lanzado diez en nuestro país (de todas sus áreas: Consumer Healthcare, genéricos y Specialty).