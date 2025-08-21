Sólo cinco CCAA incorporan podólogos a sus servicios de Atención Primaria pese a que Sanidad exige integrarlos

Los podólogos son una de las figuras (junto a logopedas, fisioterapeutas, nutricionistas, etc.) que tendrá que incorporarse progresivamente a los centros de salud, como una estrategia recogida dentro del plan de Atención Primaria (AP) 2025-2027.

Recientemente, Andalucía ha anunciado que incorporará a los podólogos a la AP en septiembre. Sin embargo, todavía hay muchas comunidades que están a la cola y sólo cinco han abierto bolsas de empleo para dicha especialidad. Esto está provocando una desigual atención entre zonas.

Y es que, aunque la mayoría de comunidades autónomas ha creado la categoría estatutaria (para poder incorporar los podólogos al sistema de salud público), sólo Cantabria, Baleares, Cataluña, Andalucía y Madrid han agilizado este proceso, según los datos proporcionados por el Consejo General de Podólogos (Cgcop) a este medio.

Cabe matizar que cada territorio es el encargado de crear la categoría para posteriormente adaptarla a Primaria.

La pionera de ellas fue Cantabria. Incorporó a estos profesionales a hospitales en 2007 y a Atención Primaria en 2013.

Regiones

Este pasado 11 de agosto, el servicio sanitario andaluz (SAS) ha anunciado que integrará a ocho podólogos (en Atención Primaria) en todas las provincias en el mes de septiembre.

De momento, seis plazas han sido cubiertas por convocatoria específica. Almería y Huelva se han quedado con las plazas desiertas en la promoción interna. Sin embargo, al contar con esa bolsa de empleo intentarán cubrirlas.

Por su parte, Madrid ya tiene la categoría y la bolsa abierta a la espera de que se publiquen las plazas que se van a ofertar.

"La Junta de Madrid ha abierto ya la bolsa de empleo para que estos profesionales puedan subir su documentación. Según nos han trasladado, está previsto que a finales de este año o principios de enero se empiecen a sacar plazas de podología en AP, sobre todo para la atención del pie diabético", precisa Pedro Villalta, presidente del Colegio de Podólogos de Madrid (Copoma).

En el caso de Baleares, estos profesionales ofrecen cobertura en centros hospitalarios y en Atención Primaria, aunque no de forma generalizada en todos los centros de salud.

Cataluña proporciona una atención concertada. Es decir, la Generalitat presta servicios de podología a través de centros de salud públicos para determinados casos, como la atención de pie diabético.

Por otro lado, hay muchos territorios que ya tienen la categoría creada como Castilla-La Mancha, La Rioja o la Comunidad Valenciana. Sin embargo, estos aún no han sido reconocidos en la Atención Primaria.

Cabe matizar que hay algunas comunidades que están empezando a pisar el acelerador. Es el caso de Asturias. El Principado quiere integrar a su sistema público, de momento, dos podólogos (uno para hospital y otro para Primaria), según señalan desde el Consejo. En el lado opuesto se encuentran Murcia, Extremadura y Castilla y León que no tienen creada ni la categoría para poder incluir a estos profesionales en el sistema público.

Consecuencias

En la práctica, "la falta de podólogos en la sanidad pública genera varios problemas. Por un lado, los médicos de Atención Primaria o enfermería deben asumir competencias que no siempre pueden cubrir con la misma especialización", aclara Elena Carrascosa, presidenta del Cgcop.

Además, "los pacientes se derivan más tarde (por la sobrecarga laboral) a consultas externas, y se incrementa el riesgo de complicaciones (úlceras, amputaciones, infecciones), que luego resultan mucho más costosas de tratar".

En concreto, en el territorio nacional hay más de cinco millones de personas con diabetes, y hasta un 15% desarrollará pie diabético en los próximos años. "Una atención podológica temprana puede reducir amputaciones hasta en un 85% según estudios internacionales", cuenta Carrascosa.

La incorporación de los podólogos a los centros de salud ayudará a reducir la sobrecarga en Atención Primaria, "ya que se derivarán los problemas de pies directamente al podólogo y liberará tiempo de médicos y enfermeras", termina la presidenta del Consejo.

Con todo, integrar la podología en estructuras sanitarias de todas las comunidades autónomas no sólo mejorará la calidad asistencial, sino que también reduciría gastos a medio y largo plazo gracias a la prevención.