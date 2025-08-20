Sanidad prevé publicar el programa formativo de Medicina de Urgencias en el BOE a finales de septiembre

En sólo un año (desde que se anunció su creación), la especialidad de Urgencias y Emergencias ha empezado a dar sus primeros pasos y Sanidad ya ha publicado que se ofertarán 82 plazas en el MIR 2026.

Si todo sale según lo planeado, Sanidad prevé publicar el programa formativo en el BOE a finales de septiembre, según ha confirmado la Sociedad Española de Medicina de Urgencias (SEMES) al Observatorio de la Sanidad.

El pasado 7 de abril, el borrador salió a consulta pública para pasar por el periodo de alegaciones y respuestas de las mismas, antes de su aprobación definitiva. Todo este trámite ha sido gestionado en el Consejo Nacional de Especialidades.

Una vez atravesado este proceso, Sanidad debe contestar a todas las alegaciones para después ejecutar la publicación en el BOE.

"Estamos dentro de los plazos previstos. Agosto es prácticamente inhábil y en septiembre seguirá el proceso. Tenemos previsto que se publique a finales de septiembre u octubre", aseguran desde SEMES.

Además, ya se ha habilitado en la página web del Ministerio de Sanidad un apartado de la especialidad "que recopila la documentación para acreditar a cada unidad docente".

Como ya contó este periódico, el departamento de Mónica García dejó claro que dicho programa deberá estar publicado en el BOE antes de que se produzca la adjudicación de plazas.

Si no, como consta en la resolución de ofertas de plazas de Formación Sanitaria Especializada (FSE) del pasado 17 de julio, se suspenderá esa adjudicación y por consiguiente no se podrá poner en marcha la especialidad.

Dicha adjudicación, como aclaran desde Sanidad, será aproximadamente en el mes de abril (al igual que en la convocatoria de este año).

Novedades

Como ya se especificó, el nuevo programa formativo trae novedades. Una de ellas es que se permitirá a los residentes hacer una rotación para que puedan formarse tanto en hospitales de alta complejidad como en comarcales.

Este programa también incluirá competencias relacionadas con el proceso de donación: como es la de reconocer al "potencial donante de órganos, activar el protocolo a través de la coordinación e identificación de las contraindicaciones a la hora de hacer un trasplante", aclara Javier Millán, vicepresidente de la sociedad.

Además, se incluirán competencias específicas como la asistencia a múltiples víctimas en catástrofes o entornos hostiles, la coordinación y regulación médica o la atención de emergencias en procesos dependientes.