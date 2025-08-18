Novo Nordisk 'obedece' a Trump y rebaja a la mitad el precio de Ozempic en Estados Unidos

Las amenazas de Donald Trump a la industria farmacéutica para que reduzca el precio de sus medicamentos van dando sus frutos. Novo Nordisk ha anunciado que rebaja el precio de su célebre Ozempic (semaglutida) y lo deja en poco más de la mitad. Eso sí: sólo para venta directa a los pacientes.

Habitualmente, el coste de un mes de Ozempic en Estados Unidos está por encima de los 1.000 dólares al mes. Novo Nordisk garantiza que, si se compra este fármaco de forma directa (sin intermediarios), el coste no superará los 499 dólares al mes.

La farmacéutica nórdica indica en un comunicado que "la oferta está disponible a través de múltiples plataformas para que los pacientes con receta puedan acceder a él de la manera que mejor les convenga".

Además, la compañía colabora con GoodRx, un comparador de precios de medicamentos en Estados Unidos (y que funciona a través de cupones) para facilitar el acceso a Ozempic con la rebaja de precio descrita.

Dicho descuento sólo será posible si se compra el fármaco de forma directa. Es decir, que deja fuera del circuito del precio a las grandes aseguradoras de Estados Unidos, que han sido acusadas por los laboratorios de inflar los precios de los fármacos para elevar sus beneficios.

Novo Nordisk hace este movimiento después de que hace unas semanas Donald Trump lanzara un ultimátum a la industria farmacéutica para que bajaran los precios de sus productos y que se acerquen a los costes que se pagan en otros países desarrollados.

Con todo, el movimiento de la compañía nórdica obedece a más causas. Sus ventas han sufrido una importante erosión en Estados Unidos tanto por la competencia del Mounjaro de Lilly como por las numerosas falsificaciones que han poblado el mercado estadounidense.