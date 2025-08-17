El día a día de los sanitarios de parques de atracciones: “Atendemos paros cardíacos y son momentos de tensión"

La rutina diaria de los profesionales sanitarios de parque de atracciones les enfrenta a situaciones de todo tipo. Desde tratar bajadas de tensión (sobre todo en verano), dolores musculares y heridas hasta lidiar con momentos más críticos como un ictus.

"A veces, atendemos algún código ictus y paros cardíacos y esto genera mucha más tensión, porque tenemos que correr más. No tenemos tiempo. Son momentos en los que el paciente es totalmente dependiente y hay que darse mucha prisa para llamar a los servicios de emergencia", declara Juan Manuel Pérez, enfermero en Puy du Fou España (Toledo).

En el caso de que la incidencia sea grave, automáticamente los profesionales sanitarios se ponen en contacto con urgencias para solicitar una UVI móvil y desplazar al paciente al centro hospitalario.

Juan Manuel lleva trabajando en el parque sólo tres meses y ya ha vivido de todo. Su andadura en Puy Du Fou comenzó nada más terminar la carrera. Él tiene turno de mañana y cuando llega a las instalaciones lo primero que hace es preparar los botiquines para trasladarse hasta los espectáculos.

En cada uno de estos espectáculos cuentan con un botiquín. Si ocurre cualquier emergencia, se pueden trasladar rápidamente de un lado a otro y lo tienen todo al alcance.

Este enfermero cuenta que, en el parque, hay dos turnos de trabajo (de mañana y tarde), compuestos por dos enfermeros en cada uno de ellos. Además, la plantilla se refuerza en los días festivos y durante los fines de semana: pasan a ser uno más en cada turno.

Estas instalaciones y sus profesionales sanitarios deben estar preparados para cualquier tipo de urgencia. Desde Puy Du Fou precisan al Observatorio de la Sanidad, que su equipo está conformado por 22 enfermeros (en la plantilla no precisan de ningún médico) que cuentan con la especialidad extrahospitalaria, además de una formación en Medicina de Urgencias y Emergencias.

Por otro lado, desde Puy Du Fou aseguran que es difícil encontrar este tipo de perfil, ya que muchos de los recién graduados optan más por decantarse por los hospitales. "Al final la gente decide decantarse más por la enfermería dentro de centros de salud, hospitalarios o centros de especialidades", precisa David Almagro, responsable de seguridad.

Una idea en la que coincide Carla, otra de las enfermeras que trabaja en el parque. Ella llegó hace un año a las instalaciones. Nunca se hubiera imaginado que iba a desempeñar sus labores aquí. Entre sus planes estaba trabajar en un hospital. Sin embargo, se le presentó la oportunidad y no lo dudó: "Pensé, hay que probar algo diferente".

Formación especializada

En el caso de otros parques temáticos ocurre lo mismo. En Parque Warner, parque de atracciones y el Aquopolis (los tres pertenecen a Parques Reunidos) también se necesita una formación especializada. En total, en estos tres recintos se aglutina una plantilla conformada por 15 profesionales sanitarios (sin tener en cuenta los socorristas).

De hecho, en los parques acuáticos necesitan una formación adicional o un curso para las intervenciones en dichas instalaciones, según aclara Alberto López, director de seguridad y asistencia sanitaria de Parque de Atracciones Madrid.

Además, por cada atracción hay tres socorristas. Para dar respuesta a una emergencia acuática deben conocer las técnicas adecuadas de rescate y primeros auxilios.

Por eso, los meses previos a la apertura se ofrece una formación a estos profesionales para que conozcan este tipo de técnicas y adquieran las habilidades necesarias.

Aparte, cada parque cuenta con un médico y una enfermera. "Para una reanimación cardiopulmonar, es indispensable la intervención de un médico que disponga de la formación necesaria para hacer una intervención como es la de entubar", añade López.

En el caso de Parque de Atracciones de Madrid hay una excepción: cuentan sólo con un enfermero. Según su política, la organización de primeros auxilios no está considerada un servicio sanitario, sino que sólo pueden ofrecer una asistencia básica en caso de incidencias menores. Para situaciones de urgencia, deben derivar a los pacientes a centros sanitarios y hospitales externos.

Si ocurre una emergencia en los parques acuáticos (Warner Beach, Aquopolis) cuentan con una ambulancia para poder trasladar, en caso de emergencia, rápidamente al paciente. Igualmente, si una urgencia es muy grave, la intervención no debe ser resuelta en las instalaciones, sino que se tiene que tener un contacto directo con los servicios de emergencia para que acudan al lugar y lo trasladen.