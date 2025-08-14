La Covid vuelve en verano y las ventas de test se disparan en las farmacias: crecen un 150% en comparación con mayo

Las enfermedades respiratorias como la Covid no cesan en verano. De hecho, los datos reflejan que ha habido un repunte de estas patologías. Unas cifras que sorprenden en esta época del año.

En concreto, según el último informe del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda, correspondiente a la semana que va del 21 de julio al 27 de julio de 2025, la tasa de enfermedades respiratorias en España se situaba en 242,7 casos por cada 100.000 habitantes, siendo el Covid uno de los virus más detectados con una incidencia de 14,6 por cada 100.000.

Como consecuencia, esto se traduce en un aumento de las ventas de los test de diagnóstico de esta enfermedad, que se han disparado en las farmacias comunitarias durante este verano. Los últimos datos de julio reflejan que el número de unidades vendidas ha aumentado un 150% desde el mes de mayo.

Para ser exactos, en mayo se vendieron una media de 54.856 test, frente a los 168.163 de julio. Esto refleja una tendencia al alza, ya que en el mes de junio se registraron 98.542 ventas de media.

Este fuerte incremento se produjo a partir de la semana comprendida entre el 12 y 18 de mayo, según los datos facilitados por la consultora Iqvia al Observatorio de la Sanidad. Se puede observar que en tan sólo una semana las ventas pasan de 38.373 (semana del 5 al 11 de mayo) a 52.881 (del 12 al 18).

El mes de junio continúa con esta buena racha, siendo la última semana (30 de junio al 6 de julio), donde se puede ver el pico más alto con 105.078 unidades vendidas.

Unas cifras que, con la evolución de las semanas, se duplicaron por completo hasta alcanzar las 168.163 ventas de test en la última de julio (del 28 al 3 de agosto).

Evolución de las ventas de test Covid. Iqvia

Cabe destacar que las ventas (en la última semana de julio) se encuentran casi a los niveles de la primera semana de enero (30 de diciembre al 5 de enero) cuando se anotó un total de 177.267 unidades vendidas.

En general, la facturación ha alcanzado los 8,2 millones de euros en lo que va de 2025. La media de ventas semanales en mayo fue aproximadamente de 166.784 euros, mientras que las de julio, ascendieron hasta los 413.600 euros. Esto supone un aumento de más de 246.800 euros, lo que equivale a un 148% más en tan sólo dos meses.

A pesar de que las farmacias están alcanzando unos de los picos más altos de ventas, desde la Federación de Distribuidores Farmacéuticos (Fedifar) y el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) aclaran a este medio que no hay problemas de suministro, "ya que cuentan con mucha variedad de test disponibles", según precisa Pablo Caballero, del área de divulgación científica del Consejo.

"Aunque las ventas se han duplicado en sólo dos meses, si se hace el cálculo: el volumen total de ventas no es tan alto. Sin embargo, como veníamos de cifras muy bajas, ese aumento llama mucho más la atención", aclara Caballero.

Incidencia

Como ya se ha comentado, este verano ha habido un repunte de contagios de enfermedades respiratorias (252,7 por cada 100.000 habitantes).

Aunque este valor se mantiene por debajo del umbral epidémico, marcado en 400 casos por cada 100.000, se considera bastante alto para encontrarse en la temporada estival.

Por enfermedades, la Covid sigue siendo uno de los virus respiratorios más detectados, con una incidencia de 16 por cada 100.000 habitantes (15,6 en la semana previa). Aunque sí que es cierto que es una cifra inferior a la registrada en los veranos de 2022 (con cerca de 20 por cada 100.000) y 2023 (60 por cada 100.000).

Por su parte, la gripe registra (según los últimos datos) una tasa de 6,3 casos por cada 100.000. También, los casos de bronquitis y bronquiolitis, en menores de cinco años, reflejan datos preocupantes. Con una tasa de 83,5 casos por cada 100.000 habitantes.

Recomendación Sanidad

Observando este repunte de casos, sorprende la respuesta de Sanidad. Desde la cartera de Mónica García, han optado "por emitir recomendaciones por separado en la vacunación frente a ambos virus".

En los últimos cuatro años se había incluido al covid en el mismo informe dado el riesgo que conllevaba para la salud de la población.