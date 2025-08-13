Menos de la mitad de los sanitarios españoles se vacuna contra la gripe, pese a que la OMS exige alcanzar el 75%

Los sanitarios no predican con el ejemplo en el tema de la vacunación. Estos profesionales están a diario en contacto con pacientes vulnerables y que presentan diferentes patologías respiratorias, por lo que están más expuestos a las infecciones y a contagios constantes.

En concreto, menos de la mitad de los profesionales sanitarios españoles (un 39,54%) se vacuna contra la gripe, según los últimos datos actualizados en el Sistema de Información de Vacunaciones del Ministerio de Sanidad (Sivamin) que ofrece cifras desde 2017.

Aunque la cobertura subió en 2020 (debido a que aumentó la concienciación tras el paso de la Covid), desde entonces, el número no ha parado de caer. Actualmente, el índice está a la par que los niveles que se registraron en 2019: sólo el 39,08% se vacunaron.

Actualmente, "la media española de profesionales sanitarios vacunados se encuentra en el 43,8%. Muy lejos de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS). El objetivo es alcanzar un 75%", declara Eduardo Satué, presidente de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas) a este medio.

"Es necesario doblar el número de vacunados con respecto a las cifras en las que nos encontramos, porque los profesionales de la salud son personas con factores de riesgo. Es decir, están más expuestos a contagiarse y contagiar a los pacientes", continúa.

Con todo, las cifras lo demuestran: el índice de vacunación en 2024 cayó un 5,60% en comparación con el año anterior. Y los números son más alarmantes si se compara con 2020, aquí se refleja una caída del 39,7%.

Cabe destacar que en el número de sanitarios vacunados se observa que las cifras se reducen, un poco más en 2024 en comparación con 2019 (a pesar de que la cobertura está bastante moderada). Se registran 214.215 vacunados durante el pasado ejercicio frente a los 215.261 de 2019. Las cifras de vacunados pueden ser diferentes que la cobertura porque hay que tener en cuenta las nuevas contrataciones, bajas y despidos del personal.

Comunidades

Por comunidades, Extremadura fue la única que alcanzó dicho objetivo a nivel autonómico en 2024. En concreto, el 75,66% de sus profesionales recibieron la vacunación.

A la cola de la lista, se encuentran los territorios de Baleares (27,27%), Cataluña (25,22%) y Melilla (23,88%).

Por edades, desde el Sespas reflejan que dentro del colectivo sanitario, los más jóvenes son los menos vacunados.

Como principal causa destaca la de que hay una menor percepción del riesgo a contraer la gripe que con otras enfermedades. "Muchos piensan que no les va a afectar demasiado a la salud y por eso, muestran menos preocupación o interés por vacunarse", destaca el presidente de Sespas.

Otros de los factores que pueden influir, según Satué, son los efectos secundarios que pueden provocar las vacunas. "Aunque los de la gripe suelen ser muy leves".

Por último, el presidente del Sespas refleja que estas cifras habría que extrapolarlas también a la población en general (cuando se habla de esta se hace más alusión a la población con factores de riesgo, es decir, a los mayores de 65 años), ya que de media sólo el 55% se vacuna de gripe.