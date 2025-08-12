Las instalaciones de Normon y de Carburos Metálicos se 'salvan' del incendio de Tres Cantos

Finalmente, el incendio que afecta a 1.000 hectáreas de terreno en Tres Cantos (y que ya se encuentra perimetrado) no ha dañado las instalaciones de la farmacéutica Normon ni las de Carburos Metálicos. Fuentes de ambas compañías precisan que, pese a que las llamas se acercaron mucho, finalmente no ha habido que lamentar incidentes.

Los peores temores se desataron a las 01:00 horas de la madrugada. Fue en ese momento cuando se escucharon una serie de detonaciones que desataron la preocupación de las autoridades y los vecinos, ya que procedían de la zona donde se encuentra la planta de Normon (donde se fabrican varios productos farmacéuticos).

Sin embargo, desde la compañía madrileña indican que no se produjo ninguna explosión en las instalaciones. Es más: las llamas ni siquiera las han alcanzado. Por tanto, no ha habido daños materiales o personales.

Post de Jesús Govantes, director general de Normon, en Linkedin. Linkedin

Jesús Govantes García, director general de Normon, confirma estos extremos en su perfil de Linkedin. "Queremos informar que, a pesar de la cercanía del incendio declarado en Tres Cantos, las llamas no han alcanzado las instalaciones de Laboratorios Normon".

"Las explosiones que algunos vecinos han escuchado durante la madrugada, alrededor de la 1:00 h, se han producido en una zona colindante y no han afectado a nuestras instalaciones", añade.

"En estos momentos, nos encontramos dentro de Normon trabajando de forma preventiva, humedeciendo el entorno para minimizar cualquier riesgo".

Cerca de la compañía farmacéutica también se encuentran las instalaciones de otra empresa sanitaria: Carburos Metálicos. Fuentes de esta empresa gasista indican que tampoco hay que lamentar daños materiales o personales.

Eso sí: esta planta de Carburos ha detenido su actividad por la mala calidad del aire que provoca el incendio. Cabe recordar que la materia prima de esta empresa es el propio aire, que tiene que tener unos niveles mínimos de calidad que por culpa del humo no se está cumpliendo. Por ahora, no hay previsión sobre cuándo se recuperará la actividad.