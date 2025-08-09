China pisa el acelerador en el desarrollo local de terapias contra la obesidad: ya tiene 10 en última fase de ensayo

China se suma a la carrera por desarrollar nuevas terapias contra la obesidad. De hecho, está pisando el acelerador en la investigación local de este tipo de medicamentos. Tanto, que ya tiene diez en la última fase de ensayo clínico.

A esto, se suma la reciente aprobación del primer fármaco para bajar de peso desarrollado en el país. "Marca un hito crucial en el panorama nacional de los tratamientos para la obesidad", destaca la consultora GlobalData en un análisis.

Se trata de Xinermei (mazdutida), de la farmacéutica Innovent Biologics. GlobalData prevé que esta terapia genere ventas por 73 millones de dólares este año en China.

Además, la consultora destaca otros dos medicamentos contra la obesidad. El primero es ecnoglutida de Sciwind Biosciences, que se encuentra actualmente en fase de prerregistro en China.

Por otro lado, a principios del mes de julio, Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals anunció resultados positivos de la fase III de HRS9531. Se espera que la compañía presente próximamente la solicitud para su aprobación regulatoria en China.

"Con el respaldo de una sólida cartera de productos en fase avanzada y mecanismos de doble receptor diferenciados, el mercado nacional de terapias contra la obesidad está preparado para una rápida expansión", añade GlobalData.

Y es que, las farmacéuticas chinas tienen hasta diez fármacos más en desarrollo de fase III (la última de los ensayos clínicos).

Chilamula Srija, analista farmacéutico de GlobalData, explica que "las recientes aprobaciones y los prometedores candidatos en desarrollo subrayan la creciente capacidad de China en el desarrollo de tratamientos contra la obesidad".

"Estas terapias se diferencian por su mecanismo de acción, lo que refleja una clara transición comercial y científica, pasando de un receptor único a receptores duales, ofreciendo mayores beneficios metabólicos", añade Srija.

El futuro

Según el pronóstico de ventas de GlobalData, se espera que el mercado de obesidad de China crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 22,36%, pasando de 2.181 millones de dólares en 2025 a 7.539 millones en 2030.

En ese sentido, el analista de la consultora detalla que "la innovación farmacéutica en terapias contra la obesidad se ha vuelto crucial desde el punto de vista comercial y una prioridad de salud pública".

"Para aprovechar este impulso, las empresas nacionales están intentando impulsar sus líneas de productos. Estas terapias desarrolladas localmente podrían redefinir la dinámica del mercado chino y competir eficazmente con líderes mundiales como la semaglutida y la tirzepatida, al ofrecer alternativas eficaces y a precios competitivos", añade.

"Esta creciente competencia beneficia en última instancia a los pacientes al ampliar las opciones de tratamiento y fomentar la innovación", concluye el portavoz de GlobalData.

Campaña

El desarrollo del mercado de terapias contra la obesidad de China se da en un momento en el que el Gobierno del país tiene en marcha una campaña para "reforzar la gestión del peso" entre la población y para fomentar la "adopción de estilos de vida saludables".

Y es que, según las estimaciones, más de la mitad de la población de China padece sobrepeso u obesidad. Unas condiciones que para 2030 supondrán el 22% del gasto médico total en el país.