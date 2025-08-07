Lilly gana 7.241 millones de euros en el primer semestre de 2025, un 62% más

Eli Lilly logra un beneficio neto 7.241 millones de euros (8.419 millones de dólares) en el primer semestre. Lo que representa un 62% más que el mismo periodo de 2024. Y sus ingresos aumentaron un 41% interanual, hasta 28.286 millones de dólares (24.354 millones de euros).

Por otro lado, la farmacéutica estadounidense obtuvo un beneficio neto de 4.873 millones de euros (5.660 millones de dólares) en el segundo trimestre de 2025. Lo que supone un incremento del 91% en comparación con el resultado anotado un año antes.

Entre abril y junio, los ingresos del laboratorio sumaron 13.395 millones de euros (15.558 millones de dólares), un 38% más.

Las ventas de Mounjaro (medicamento para el tratamiento de la diabetes) incluyen un aumento del 68% hasta los 4.476 millones de euros (5.199 millones de dólares). Por otro lado, las ventas de Zepbound, su tratamiento inyectable para perder peso, aportaron 2.911 millones de euros (3.381 millones de dólares), un 172% más.

"Lilly registró otro trimestre de sólido rendimiento, logrando un crecimiento interanual de los ingresos del 38%, impulsado por las sólidas ventas de 'Zepbound' y 'Mounjaro' y el impulso sostenido de nuestros medicamentos clave", ha declarado David A. Ricks, presidente y consejero delegado de la farmacéutica.

Previsión

De cara al conjunto de 2025, el laboratorio ha elevado su previsión de ingresos hasta un rango de 51.660 y 53.382 millones de euros (entre 60.000 y 62.000 millones de dólares).

A pesar de los resultados publicados y la mejora de previsiones, las acciones de Eli Lilly han comenzado la sesión de este jueves con caídas superiores al 13%. Todo esto, después de dar a conocer los resultados de un ensayo para evaluar el orforglipron, el tratamiento de administración oral para combatir la obesidad y el sobrepeso en adultos y sin diabetes.

Según ha indicado la empresa, a las 72 semanas, las tres dosis de orforglipron cumplieron con el criterio de valoración principal y todos los criterios de valoración secundarios clave en comparación con placebo, logrando una pérdida de peso clínicamente significativa como complemento a una dieta saludable y actividad física.

En concreto, para el criterio de valoración principal, orforglipron 36 mg, administrado una vez al día sin restricciones de alimentos ni agua, redujo el peso en un promedio del 12,4% en comparación con el 0,9% con placebo.

"Con orforglipron, trabajamos para transformar el tratamiento de la obesidad mediante la introducción de una posible terapia oral de una sola administración diaria que podría favorecer la intervención temprana y el manejo a largo plazo de la enfermedad, a la vez que ofrece una alternativa práctica a los tratamientos inyectables", ha indicado Kenneth Custer, vicepresidente ejecutivo y presidente de Lilly Cardiometabólico Health.

En este sentido, después de "estos datos positivos", el directivo de Lilly ha anunciado que la compañía presentará orforglipron para su revisión regulatoria antes de fin de año, añadiendo que la farmacéutica está preparada para un lanzamiento global.