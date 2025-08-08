Las autonomías que prevén recortar su gasto sanitario por habitante se triplican en 2025, lideradas por Cataluña

El Ministerio de Sanidad ha publicado el informe Recursos Económicos del Sistema Nacional de Salud en el que recoge los presupuestos iniciales que destinarán las comunidades autónomas a la sanidad en 2025.

De este, se desprende que las autonomías que prevén reducir su gasto sanitario por habitante se han triplicado en este ejercicio. Mientras que en 2024 tan sólo eran dos las que reducían esta partida, en 2025 ascienden a seis comunidades. Lidera Cataluña.

En concreto, la región que preside Salvador Illa prevé destinar 1.777 euros per cápita en 2025, lo que supone una reducción del 4,4% con respecto a los presupuestos sanitarios de 2024.

A Cataluña se suman también Asturias, Extremadura, Castilla-La Mancha, Navarra y Comunidad Valenciana. Sin embargo, en estos casos la contracción es mucho menor. Oscila entre el -1,19% de Comunidad Valenciana y el -0,2% de Asturias.

En la parte alta de la tabla se sitúa, en cambio, Aragón. El presupuesto sanitario aragonés prevé un incremento del 7% del gasto per cápita en 2025. Así, se situará en 1.764 euros por habitante.

Por su parte, Castilla y León prevé elevar su gasto sanitario per cápita un 5,9% y Canarias un 5,4%.

Por debajo del 5% se sitúan el resto de comunidades autónomas: Baleares (4,8%), Madrid (4,7%), Cantabria (4,1%), La Rioja (3,8%), Galicia (2,8%), Andalucía (2%) y Murcia (1,2%).

El presupuesto más alto

En números absolutos, Baleares lidera el presupuesto más alto de las comunidades para este 2025, con 2.436 euros por habitante. El segundo puesto lo ocupa La Rioja, con 2.305 euros per cápita. Cierra el podio Galicia, con 2.259 euros.

Por encima de los 2.000 euros por habitante se sitúan regiones como País Vasco, Castilla y León, Asturias, Castilla-La Mancha, Cantabria y Madrid.

Por debajo de ese umbral quedan Canarias (1.995 euros por habitante), Cataluña (1.777), Aragón (1.764), Andalucía (1.757), Extremadura (1.595), Navarra (1.580), Murcia (1.468) y Comunidad Valenciana (1.442 euros per cápita).

En lo que respecta a la media de las comunidades autónomas, en 2025 se sitúa en 1.757 euros por habitante. Esta cifra es un 2% superior a la prevista en 2024.

Gasto consolidado

En lo que respecta al gasto sanitario público total consolidado, en el año 2023 supuso 97.661 millones de euros, lo que representa el 6,5% del producto interior bruto (PIB). Esta es la última cifra publicada por el Ministerio de Sanidad.

En ese ejercicio, el gasto por habitante alcanzó los 2.021 euros, lo que supone un incremento del 27% con respecto al de 2019.

El año antes de que irrumpiera la pandemia de la Covid-19, el gasto sanitario público por habitante se situó en 1.592 euros. En 2020, pasó a ser de 1.766 euros; en 2021, de 1.857; y en 2022, de 1.925 euros por persona.

Si comparamos la cifra de 2023 con la registrada el año anterior, el crecimiento es del 5%. Aunque la mayor subida se registró entre 2019 y 2020, cuando el gasto per cápita aumentó casi un 11% debido a la crisis sanitaria.