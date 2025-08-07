Los retos del nuevo CEO de Novo Nordisk: reflotar a la farmacéutica en bolsa y lidiar con la competencia

Este jueves 7 de agosto empieza una nueva etapa en Novo Nordisk. Maziar Mike Doustdar asume los cargos de presidente y CEO de la compañía en sustitución de Lars Fruergaard Jørgensen. Y lo hace con varios retos por delante.

El primero de ellos es reflotar a la farmacéutica en bolsa. Durante un tiempo, Novo Nordisk parecía imparable, convirtiéndose incluso en la empresa cotizada más valiosa de Europa.

Sin embargo, la alta competencia en el sector, procedente principalmente de Estados Unidos, "ha hecho que las acciones de Novo Nordisk hayan caído un 64% en los últimos 12 meses", explica XTB.

El desplome desde su máximo de junio de 2024, cuando sus títulos se negociaban por más de 1.000 coronas danesas (unos 165 dólares), "ha hecho que Novo Nordisk pierda más de 400.000 millones de dólares en capitalización de mercado", continúa.

El segundo reto que enfrenta Doustdar es precisamente la competencia ya mencionada en el mercado de la obesidad.

"Novo Nordisk enfrenta varios retos estratégicos y operativos en Estados Unidos y a nivel global que explican la presión sobre sus ventas y márgenes", añade XTB.

Por un lado, "lo más relevante es la alta competencia sobre sus fármacos contra la diabetes y la obesidad. En primera instancia, se enfrenta a un gigante del sector como Eli Lilly, cuyo fármaco ya se vende más que el de Novo Nordisk y tiene mejores resultados a un precio más competitivo".

Por otro lado, "desde 2022, Novo Nordisk no ha podido cubrir toda la demanda en EE.UU., lo que limitó las ventas en un mercado en auge, y abrió espacio para que la FDA autorizase copias no reguladas (compounded) temporalmente durante el periodo de escasez que todavía no se ha resuelto", detalla el análisis de XTB.

Estas copias no llevan los mismos procesos de aprobación que las anteriores y los costes son mucho más reducidos para los usuarios.

Más competencia

Además de Lilly, otras grandes empresas del sector como Roche, Amgen y pequeñas biotecnológicas están desarrollando terapias alternativas y de nueva generación contra la obesidad.

Roche entró en el mercado de la obesidad con la compra de Carmot Therapeutics a finales de 2023. La compañía adquirida estaba ensayando tres principios activos en fase clínica con gran potencial en obesidad y diabetes.

En el caso de Amgen, su terapia frente a la obesidad ha demostrado reducir un 20% el peso de los pacientes en la fase II del ensayo clínico. De superar la última fase de estudio, el medicamento podría llegar al mercado en 2027, según Morningstar.

Mientras estas nuevas terapias llegan al mercado, "Novo mantiene una alta dependencia de sus productos estrella, que suponen más de la mitad de los ingresos de la compañía", explica XTB.

Cajas de Ozempic. Joe O'Connal Ep

De acuerdo con los últimos resultados presentados, correspondientes al primer semestre de 2025, Ozempic y Wegovy supusieron el 65,4% de las ventas totales de la compañía.

Asimismo, "también sufre porque otros productos clave, como Victoza, han perdido la protección de patente, permitiendo la entrada de genéricos aprobados en EE.UU. en diciembre de 2024. A este le seguirán otros medicamentos, como las insulinas", concluye el análisis citado.

Rebaja de las previsiones

El nuevo CEO se pone al frente de la farmacéutica en un ejercicio en el que la compañía se ha visto obligada a reducir sus previsiones de ventas.

Ahora espera que los ingresos crezcan entre un 8% y un 14%, frente al rango 13-21% publicado el pasado 7 de mayo.

Esta rebaja se debe a menores expectativas de crecimiento para la segunda mitad de 2025. "Esto se relaciona con menores previsiones de crecimiento para Wegovy en el mercado de obesidad de Estados Unidos y menores expectativas de crecimiento para Ozempic en el mercado de diabetes GLP-1 del mismo país", explicó la empresa.