MIR 2026: fecha de examen, horarios, dos sedes en duda e incertidumbre sobre quién y cómo se harán las preguntas

El MIR 2026 empieza a dar sus primeros pasos en medio de la incertidumbre tras la dimisión del comité de expertos que prepara las preguntas. Por el momento, lo que se sabe es que tendrá lugar el sábado 24 de enero de 2026 y que el inicio del ejercicio estará previsto a las 14.00 horas de la tarde, adelantándose dos horas frente a las convocatorias previas.

Además, el Ministerio de Sanidad ha confirmado al Observatorio de Sanidad que de momento tres sedes para hacer el examen saldrán definitivamente de la lista y que dos aún están en duda. Actualmente, hay confirmadas 25. Y Vigo, Gerona y Ciudad Real quedarán fuera.

En un primer momento, el grupo de trabajo de Mónica García aseguró que seis sedes serían eliminadas. Pero ahora, aclaran a este medio que están estudiando mantener la de León, al igual que la de Cádiz y Cáceres. Además, precisan que se mantendrá al menos una sede por región.

En medio de la preparación del MIR y ya inmersos en un intensivo (en junio comienzan con ello), los alumnos acogen esta recta final con incertidumbre después de la dimisión de varios expertos que preparan las preguntas.

Como ya contó este medio, en los últimos días, Sanidad ha experimentado una crisis dentro del comité. Todo ello, después de que el Ministerio llevara a cabo un proceso de adecuación del sistema de elaboración del examen que incluye una rebaja de las tarifas que se les paga a estos expertos y la reducción del número de asesores por cada uno de estos miembros del comité.

¿Quién preparará las preguntas?

Estas modificaciones no han sentado muy bien a la cúpula del examen MIR, EIR y FIR. Y al no estar de acuerdo con estas tarifas, varios han decidido presentar su renuncia.

Desde las academias que preparan a los alumnos muestran su inseguridad sobre el futuro del MIR ante la renuncia del comité que prepara las preguntas.

"Nos estamos preparando para un posible retraso del examen. En principio, si el BOE no sale este mes, supondremos que se va a retrasar el examen. El examen se tiene que celebrar y no se puede retrasar mucho porque se tiene que incorporar en mayo o junio. Si se retrasa como mucho, va a ser una o dos semanas", matiza María Bergia, directora académica de Curso MIR Asturias.

Toda esta crisis surge a menos de un mes del inicio del proceso de inscripción para la convocatoria 2026. Por el momento, este se abrirá el próximo 1 de septiembre y las personas tendrán para presentar su solicitud hasta el 12 de ese mismo mes. La tasa general de derechos de examen queda fijada en 31,10 euros, excepto para quienes opten a plazas de Enfermería, que será de 23,33 euros.

La duración total del examen será de cuatro horas y media. El ejercicio consistirá en la realización de una prueba objetiva tipo test compuesta por 200 preguntas, más 10 de reserva, como ya confirmó Sanidad.

Cabe destacar que en la convocatoria de 2020 y hasta la de 2022 se redujo el número a 175 preguntas. Y no se sabe si esto volverá a cambiar tras la dimisión de la cúpula de expertos.

Por el momento, Sanidad ha aclarado que esta crisis no pondrá en peligro la viabilidad del examen MIR. "El Ministerio reitera su respeto al trabajo realizado hasta ahora por los miembros del órgano, pero insiste en que los cambios propuestos no desvirtúan la prueba, sino que buscan fortalecer su legitimidad y adecuación al marco normativo actual", han señalado como ya contó este medio.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado este pasado martes en una entrevista en Radio Nacional que los decanos de las facultades de Enfermería y Medicina avalan los cambios introducidos en el comité de expertos del MIR. "Hemos ajustado ese comité de expertos, hemos cambiado y de alguna manera hemos mejorado el procedimiento en el desarrollo de las preguntas", detalló.

Evolución del examen

En los últimos años, "ha cambiado el peso que se le ha dado a las asignaturas. Antes, se le daba mucha importancia a las clásicas de digestivo, infecciosas, estadística, neumología, cardiología. Las preguntas sobre geriatría, genética y paliativos están ganando un hueco importante", añade Bergia de MIR Asturias.

Por su parte, desde la academia CTO coinciden en la misma idea. "Se ha intentado hacer un examen más transversal, amplio y representativo en el que se tengan en cuenta todas las especialidades. Por ejemplo, oncología, radioterapia, alergología, medicina física o rehabilitación, ahora tienen más representatividad que hace veinte años", aclara Fernando de Teresa, director académico.

De cara a la próxima convocatoria, las academias manifiestan su preocupación, ya que no saben si podrán encontrarse con alguna sorpresa. "El último MIR nos sorprendió porque fue un examen demasiado complejo, este año, entre que el pasado ha sido muy atípico y que encima ha dimitido el comité de expertos, puede pasar cualquier cosa", reflexiona la directora académica de MIR Asturias.

En cuanto al número de presentados (a diferencia de los admitidos) cada año crece exponencialmente. De hecho, este 2025 se ha batido el récord de aspirantes con un total de 13.711. A diferencia de 2023 y 2024, con 11.577 y 12.721, respectivamente.

Además, otras de las novedades que trae consigo el próximo año es que Sanidad ofertará más plazas que nunca de Formación Sanitaria Especializada y convocará hasta 12.366, un 3,5% más que el año anterior.