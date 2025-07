Sanidad prevé aprobar el Real Decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias en septiembre

El Real Decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias verá pronto la luz. Después de dos años desde que salió a consulta pública (en octubre de 2023), la norma será aprobada después del verano.

Sanidad espera que el Consejo de Ministros apruebe el real decreto en septiembre. Así lo ha anunciado César Hernández, director general de Cartera Común de Servicios del SNS y Farmacia del Ministerio de Sanidad, durante su intervención en el curso de verano de la UCM organizado por Roche.

El RD ha tenido que pasar por un largo proceso y, actualmente, se encuentra a la espera de tramitar su aprobación en el Consejo de Ministros. Una vez se haya aprobado la norma, entrará en vigor oficialmente cuando se publique en el BOE (Boletín Oficial del Estado). Esto suele ocurrir al día siguiente después de la celebración de ese Consejo de Ministros.

Desde que el texto salió a consulta pública, el Ministerio ha tenido bastantes complicaciones para sacarlo adelante. De hecho, en agosto del año pasado se presentó el borrador del RD en el que se recogieron más de 100 alegaciones.

Esta norma pretende determinar qué tecnologías se pueden incorporar o excluir del Sistema Nacional de Salud (SNS). Así, se busca crear un modelo transparente e independiente, fundamentado en el mejor conocimiento científico disponible y coherente con los plazos de incorporación de medicamentos y tecnologías.

De hecho, propone que la evaluación de los medicamentos para su autorización se haga en un plazo máximo de 180 días o menos.

Sanidad pretende separar los procesos de evaluación y decisión y recogerlos en dos normas distintas. El primero de ellos estará recogido en el real decreto mencionado. La decisión, por su parte, formará parte de la norma de precio y financiación de los medicamentos.

Sistema de Evaluación

En el RD se desarrolla el Sistema de Evaluación en el que intervienen tres pilares fundamentales: el Consejo de la Gobernanza, las Oficinas de Evaluación y el Grupo de Adopción (antes denominado como posicionamiento en el primer borrador), según ha detallado Hernández.

Por su parte, el Consejo de Gobernanza es el órgano encargado de supervisar esos informes y programas de trabajo que forman parte del sistema de evaluación de tecnologías sanitarias. Además, gestiona que haya una coordinación de ese Sistema con las políticas farmacéuticas y de prestación de servicios.

Las oficinas (constituidas por la Agencia Española de Medicamentos y la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías) no tomarán decisiones en ningún momento. Son las encargadas de elaborar la evaluación clínica y económica para facilitarles esa información al Grupo de Adopción, encargado de hacer una valoración final de los informes.

Cada oficina informará a los Grupos de Adopción de las decisiones de la Administración, relacionadas con la financiación, precio y reembolso de las tecnologías sanitarias.

La posición de las CCAA

En relación con esto, las comunidades autónomas han criticado a Sanidad la falta de colaboración a la hora de elaborar el Real Decreto.

También, han solicitado que las regiones estén dentro de la participación de las oficinas de evaluación.

"Demandamos desde todas las regiones participar en estas oficinas. Hay gente muy preparada en estas regiones que podría trabajar", ha aclarado Joan Simonet, director general de Prestaciones, Farmacia y Consumo en las Islas Baleares y representante de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos.

Por su parte, ha criticado que dentro del Consejo de Gobernanza "sólo haya un 27% de representantes de las comunidades autónomas".

"No tiene sentido que no haya una representación más elevada, cuando las regiones somos las que financiamos el 100%. Me parece correcto que se fomente otras alternativas de financiación, sería lo suyo que se aportará más a nivel estatal. Pero de momento es así", ha terminado Simonet.