La voz médica joven que no se rinde: un libro, un legado, una oportunidad

En un tiempo donde las urgencias del presente a menudo impiden pensar en el futuro, la publicación de un libro puede parecer un gesto menor. Pero hay obras que trascienden el papel y se convierten en un acto de responsabilidad colectiva. La Formación Médica Especializada en España: Retos Presentes y Futuros no es solo un texto: es el reflejo de una generación que ha decidido implicarse, aportar, y quedarse.

Nació como un proyecto tras los movimientos sanitarios que generó la Covid 19 en 2020 y culminó años después en este libro que se ha presentado recientemente en el seno de la Organización Médica Colegial (OMC), como fruto del trabajo compartido de decenas de personas comprometidas con el futuro de nuestra sanidad.

Esta obra se ha coordinado desde la Sección Nacional de Médicos Jóvenes de este Consejo de Médicos, y en su presentación y debate han participado médicos residentes, tutores, académicos, responsables colegiales, expertos en salud pública, legisladores y representantes del propio Ministerio de Sanidad. Una construcción plural, intergeneracional e interdisciplinar que convierte a esta obra en un hito dentro del análisis de nuestro sistema de formación médica especializada.

Durante demasiado tiempo, el sistema sanitario ha mirado hacia otro lado mientras las nuevas generaciones escapaban: a otros países, a otros modelos, a otros sueños que ofrecieran dignidad, certidumbre y respeto.

Sin embargo, este libro demuestra que existe otra respuesta posible, y es la de una juventud médica que ha decidido dejar de huir, que exige su lugar, y sí, luchar por unas condiciones dignas que hagan que quedarse sea la mejor opción.

Porque quedarse no puede ser un acto incondicional que todo lo soporte, sino que requiere de entornos que acompañen, de estructuras que evolucionen, y de liderazgos que escuchen y construyan desde un término único y conjunto, en definitiva, desde un nosotros.

A lo largo de sus capítulos, este libro aborda desde los orígenes del sistema MIR hasta los retos más actuales: la calidad docente, la salud mental, la precariedad laboral, la falta de reconocimiento del tutor, la desigualdad territorial o la necesaria reforma de los sistemas de evaluación.

Mirada crítica

Y lo hace con una mirada crítica pero comprometida, reconociendo los logros pero también señalando las grietas, planteando propuestas serias, fundamentadas y con voluntad de ser útiles para transformar. Porque este no es un libro de quejas, es un libro de soluciones.

El empoderamiento de la juventud médica no se construye con discursos vacíos ni con palmaditas en la espalda. Se construye con espacios reales de participación, con una escucha activa por parte de quienes toman decisiones, y con una política sanitaria que entienda que el talento joven no es un recurso menor, sino una oportunidad estratégica.

Implicarse también es liderar. Y este libro es la mejor prueba de ello.

El reto ahora no está solo en formar buenos médicos, sino en retenerlos, en ofrecerles algo más que un contrato, un proyecto profesional y vital donde puedan crecer, aprender y desarrollarse sin renunciar a su bienestar.

La medicina del siglo XXI necesita profesionales con tiempo para vivir, con espacio para reflexionar, y con oportunidades para aportar. Y esa realidad no es un favor, es una inversión. Porque cuidar al que cuida no debería ser un eslogan manido, sino un planteamiento estratégico para mantener nuestro estado de bienestar.

La publicación de esta obra no es un punto final, es un punto de partida. Su presentación pública no es únicamente una puesta de largo editorial, sino un encuentro entre generaciones y sectores clave del sistema sanitario.

Representantes institucionales, decisores políticos, profesionales en formación y expertos han sido convocados a una jornada de diálogo real, con la voluntad de generar consensos, activar compromisos y construir una agenda compartida de futuro.

Con este libro se demuestra que cuando se abren las puertas a la participación, la juventud responde. Que cuando se invita a pensar, a proponer, a construir, hay voluntad, hay talento y hay conciencia.

Una conciencia que necesita nuestra sanidad pública para poder evolucionar sin perder su esencia. Y evidentemente, esa evolución requiere de cambios en el modelo formativo pues es una pieza crítica del sistema. Y todo esto, no llegará si no se hace contando con todos los actores implicados.

Al fin y al cabo, lo que no se nombra, no existe, pero lo que se escribe, permanece. El libro presentado y la generación que lo ha hecho posible es testimonio, es propuesta y es legado. El legado de una generación que, lejos de rendirse, ha elegido implicarse. Que no quiere privilegios, sino condiciones justas. Que no quiere escapar, sino quedarse. Pero quedarse para transformar.

Parafraseando a Benedetti: “Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas”. Hoy, lo importante no es tenerlo todo resuelto, sino atreverse a hacer las preguntas necesarias para encontrar el camino. Esta generación lo ha hecho a través de esta obra. Y con ella, quienes la hemos escrito, la defenderemos con convicción.

Domingo Antonio Sánchez Martínez es representante Nacional de Médicos Jóvenes de la Organización Médica Colegial de España y coautor de 'Libro de la Formación Médica Especializada en España: retos presentes y futuros'.