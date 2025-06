Los sindicatos de médicos de Madrid y Cataluña descartan acudir a la huelga nacional y organizan actos paralelos

Las tensiones entre los sindicatos médicos continúan vivas a tres días de la huelga de este 13 de junio contra el Anteproyecto Ley del Estatuto Marco. Y es que entre los principales sindicatos de Madrid y Cataluña hay reticencias para respaldar esta convocatoria, ya que como apuntan, no se ha tenido en cuenta a "algunas organizaciones médicas".

De hecho, desde la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts) han decidido convocar una concentración paralela a la huelga nacional este mismo viernes frente al Congreso de los Diputados.

Los representantes de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Andaluz (SMA) continuarán con la convocatoria para el 13 de junio, después de que no llegaran a un acuerdo tras la última reunión con el Ministerio de Sanidad del pasado lunes 1 de junio.

Sin embargo, parece que esta huelga no tiene en el mismo barco a todas las principales organizaciones y algunas como Amyts o Metges (médicos de Cataluña) no están de acuerdo en cómo se ha organizado.

"La convocatoria y el diseño de ella es algo que se debería haber gestado con todas las organizaciones médicas", ha detallado Sheila Justo, vicepresidenta de Amyts al Observatorio de la Sanidad.

Igualmente, tal y como ha aclarado, desde Amyts han mostrado su total apoyo al resto de compañeros del gremio que participarán en la huelga porque los motivos por los que lo hacen "nos aúnan a todos".

Además, desde la Agrupación por un Estatuto Médico y Facultativo (AMEPYF), una organización donde están integradas entidades médicas como las de Cataluña, Madrid, Galicia y Euskadi, ha pedido su integración al comité negociador de la huelga.

Imagen de la concentración del pasado 13 de febrero. E.P

Dado que, hasta este momento, no ha recibido respuesta y "las organizaciones convocantes no han mostrado su predisposición a hacer que AMEPYF se convierta en actor activo de la negociación, Metges no puede decidir si se adhiere a la huelga médica sobre la cual no tiene capacidad de control y sólo se reclama su presencia como espectador pasivo", han declarado desde el sindicato médico catalán.

No obstante, "respetan el derecho y la voluntad de los facultativos que individualmente quieran secundar la movilización convocada y ofrece su apoyo a quien pueda necesitarlo para hacer efectivo el derecho fundamental de huelga que ampara a cualquier trabajador", han finalizado desde Metges.

Concentración paralela

Desde el sindicato médico madrileño, han convocado una concentración paralela. Se reunirán a las 10 de la mañana frente al Congreso de los Diputados "en apoyo a la huelga nacional" de este viernes 13 de junio. "La concentración estará propulsada desde Madrid, pero si el resto de profesionales quieren acudir obviamente están invitados", ha declarado la vicepresidenta de Amyts.

Tal y como ha comunicado a este medio, desde una reunión de la organización sindical solicitaron este lunes por "vía urgente" la convocatoria de esta concentración. "Y estamos esperando a que nos la confirmen", ha terminado.

Invitación a la huelga

Por su parte, los representantes del Comité de Huelga han reiterado su invitación al resto de organizaciones, sindicatos y plataformas médicas que no han participado en la convocatoria de la huelga.

Este pasado lunes, la CESM y el SMA tuvieron una reunión con las organizaciones sindicales no convocantes en las que presentaron sus propuestas públicas, de los principales puntos reivindicativos y de discrepancias en la negociación con la Administración. Además, aprovecharon para invitarles a sumarse a dicha convocatoria.



Por último, también han recalcado que la actual convocatoria de huelga cuenta con el apoyo del Foro de la Profesión Médica, constituido por la Organización Médica Colegial (OMC), la Federación de Asociaciones Científico Médicas de España (FACME), el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM), la Conferencia Nacional de Decanos de las Facultades de Medicina (CNDFM) y la propia Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM).



Además, el conflicto con la administración ha recibido también el apoyo de las principales organizaciones sindicales y colegiales a nivel europeo.