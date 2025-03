El IDIS recela de la propuesta de AIReF para Muface y alerta del "impacto negativo" que tendría en la atención sanitaria

El Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS), ha alertado del "impacto negativo" en la atención sanitaria a los pacientes que tendría la propuesta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) de incorporar a los nuevos mutualistas al Sistema Nacional de Salud (SNS) y transformar la actual adscripción obligatoria en un régimen voluntario.

En un comunicado, ha hecho un "llamamiento de cautela" a la hora de tomar en cuenta estas conclusiones, amparándose en "los efectos que medidas como estas pueden generar en el Sistema Nacional de Salud (SNS) y, por consiguiente, en la propia asistencia a los pacientes".

En este sentido, la entidad constituida por las principales empresas e instituciones del sector sanitario y sociosanitario de España considera "imprescindible que cualquier reforma del modelo de mutualismo administrativo vaya acompañada de un refuerzo sustancial del SNS que garantice la adecuada cobertura sanitaria para todos los ciudadanos".

Ricardo Rubio / Europa Press Muface propone adjudicar el concierto de asistencia sanitaria a Adeslas y Asisa

Alertan de que, "si no se produce dicho fortalecimiento, una transición acelerada de los mutualistas al sistema público no es una opción viable". Por tanto, en la actualidad, "es prioritario seguir contando con este modelo, que no solo beneficia a los mutualistas, sino que también contribuye al equilibrio del sistema sanitario español, mejorando la atención y los tiempos de respuesta en ambos sectores".

El IDIS defiende que la progresiva incorporación de los nuevos mutualistas al Sistema Nacional de Salud (SNS) "en el contexto actual generaría un impacto negativo sobre la capacidad del SNS para atender a la población en condiciones adecuadas".

Y apunta que, según el propio informe de la AIReF, la incorporación de 1,6 millones mutualistas sin refuerzo previo incrementaría en un 7% las listas de espera quirúrgicas y en un 30% las de consultas especializadas, "lo que agravaría la situación de colapso que existe actualmente".

También recuerda que "las listas de espera han alcanzado niveles históricos en los últimos años, con un aumento exponencial del número de pacientes que esperan tanto intervenciones quirúrgicas como consultas con especialistas".

En este sentido, insiste en que "el mutualismo administrativo, como mecanismo de cobertura del régimen especial de la seguridad social de los funcionarios del Estado, en el que los beneficiarios acceden a las prestaciones a través de su mutualidad (Muface, Mugeju e Isfas), mejora la accesibilidad del sistema sanitario y controla el gasto sanitario".