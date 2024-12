Los altos funcionarios plantean un copago para Muface si el Estado no alcanza a pagar el coste de la mutualidad

Los altos funcionarios de Fedeca han explotado este lunes contra el Gobierno ante el peligro de extensión Muface. En un encuentro con medios, la organización de Cuerpos Superiores de la Administración ha planteado la posibilidad de establecer un sistema de copago según el cual los trabajadores públicos abonen una parte del coste extra de la mutualidad si el Gobierno no presenta una oferta satisfactoria para las aseguradoras.

"No estamos dispuestos a negociar el fin de Muface, a dejar a 1,5 millones de funcionarios sin atención sanitaria", ha aseverado Ana Ercoreca, presidenta de Fedeca. La también líder del Sindicato de Inspectores de Trabajo ha señalado que su voluntad es que el sistema se mantenga tal y como ha funcionado hasta la fecha, pero están abiertos a contemplar otras soluciones con tal de que el sistema siga en marcha.

Ha sido el exdiputado de Ciudadanos Edmundo Bal quien ha puesto sobre la mesa la opción de un copago para poder mantener el sistema. "Que negocien una póliza colectiva para todos, incluso que nos digan que participemos más de los 50 euros que ya pagamos cada mes y a lo mejor podemos llegar a un acuerdo para que una parte la sufraguen los propios funcionarios", ha expuesto este abogado del Estado.

Para los trabajadores del grupo A1 de la Administración del Estado, la estrategia del Gobierno, en especial del Ministerio de Sanidad, es "pura demagogia y sectarismo; pura ideología". Para estos funcionarios, el informe del departamento de Mónica García que pide desguazar Muface no responde ni a criterios económicos ni técnicos, sino sólo a una forma de pensamiento.

"Muface nace en junio de 1975. ¿Por qué se crea? Porque la Seguridad Social no podía atender a todos. Esto no es una privatización de la sanidad, es la externalización de servicios que no puede prestar la Administración", ha defendido el exsecretario de Estado de Servicios Sociales con el PP, Mario Garcés.

Desde Fedeca han señalado que el coste por paciente de Muface es un 40% inferior al que existe en el sistema público de salud. Los ponentes en el encuentro con medios han señalado que puede deberse a una gestión ineficiente del segundo esquema o a que el privado es más eficiente, pero que, en cualquier caso, la absorción de los 1,5 millones de funcionarios por parte del sistema público "de un día para otro" no es una opción.

"Necesitamos un estudio serio, detenido, para, en su caso, hacer una transformación paulatina", ha apuntado Ana de la Herrán, presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado.