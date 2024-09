El TJUE da la razón a Illumina en su batalla por hacerse con Grail y pone coto al poder de Bruselas en fusiones

Importante revés de la justicia europea a la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión responsable de Competencia, Margrethe Vestager. El Tribunal de Luxemburgo (TJUE) ha dado este lunes la razón a la compañía biotecnológica estadounidense Illumina, líder mundial en secuenciación genómica, y ha dictaminado que Bruselas carecía de competencias para examinar su proyecto de compra de la start-up Grail, especializada en test de detección temprana del cáncer.

El Ejecutivo comunitario prohibió esta adquisición -valorada en 8.000 millones de dólares- en septiembre de 2022 con el argumento de que asfixiaría la innovación y reduciría la oferta en el mercado emergente de los test de cáncer basados en análisis de sangre. Después multó con 432 millones a Illumina por haber ejecutado la fusión sin tener el permiso de Bruselas. Finalmente, ordenó a Illumina la venta de Grail, que tuvo como inversores iniciales a Jeff Bezos o Bill Gates.

La concentración no se notificó a la Comisión porque no tenía dimensión europea, debido a que Grail no tenía volumen de negocios ni en la UE ni en ningún otro lugar del mundo. Tampoco fue notificada en los Estados miembros porque no alcanzaba los umbrales nacionales pertinentes. Sin embargo, el Ejecutivo comunitario acabó asumiendo el caso a petición de las autoridades nacionales de competencia de Francia, Grecia, Bélgica, Noruega, Islandia y los Países Bajos. La propia Bruselas había instado a los Estados miembros a que solicitaran su intervención.

En su sentencia de este lunes, el TJUE anula todas estas decisiones del Ejecutivo comunitario. "La Comisión no está autorizada a promover o aceptar que se le remitan proyectos de concentración sin dimensión europea por parte de autoridades nacionales de defensa de la competencia cuando estas no sean competentes para examinar dichos proyectos en virtud de su propia legislación nacional", dice el fallo.

El Tribunal de Justicia considera que "los umbrales fijados para definir si una operación debe o no ser notificada son una importante garantía de previsibilidad y seguridad jurídica para las empresas afectadas". "Estas deben poder determinar fácilmente si su proyecto de operación tiene que ser objeto de examen previo y, en caso afirmativo, por parte de qué autoridad y con arreglo a qué requisitos procedimentales", añade.

"La sentencia de hoy confirma la opinión de Illumina de que la Comisión Europea excedió su autoridad al afirmar su jurisdicción sobre esta fusión", ha dicho Illumina en un comunicado. Sin embargo, la propia empresa admite que el fallo tendrá pocas consecuencias prácticas ya que, en cumplimiento de las órdenes de Bruselas, se deshizo de Grail en junio de 2024 y ahora sólo conserva una participación minoritaria del 14,5%. El proyecto de fusión también estaba siendo examinado por Estados Unidos, que abandonó el caso tras la escisión de Grail, que ahora es una empresa independiente.

Pese al varapalo del TJUE, Vestager ha insistido en que la UE debe tener poderes para revisar determinadas transacciones que, aunque no alcanzan los umbrales de notificación que establece el reglamento de fusiones, pueden ser perjudiciales para la competencia en Europa.

"Una empresa con un volumen de negocio limitado puede seguir desempeñando un papel competitivo importante en el mercado, como empresa emergente con un potencial significativo o como un innovador importante. Las adquisiciones asesinas buscan neutralizar a las empresas pequeñas pero prometedoras como posible fuente de competencia. El tamaño de estas empresas a menudo se ve eclipsado por las grandes corporaciones que intentan adquirirlas, y deben ser protegidas contra el riesgo de eliminación", ha dicho la vicepresidenta en un comunicado.

El Ejecutivo comunitario descarta de momento una reforma del reglamento de fusiones, pero sostiene que ya tiene bases para actuar porque varios Estados miembros han introducido en su legislación nacional disposiciones que les permiten solicitar la notificación de compras que no cumplen los umbrales pero que pueden tener un impacto importante sobre la competencia.