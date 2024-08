Sanidad llama a la calma ante la viruela del mono: "No es nada tremendamente nuevo"

El director general de Salud Pública y Equidad en Salud, Pedro Gullón, ha llamado este lunes a la calma ante la emergencia global por mpox porque "no es nada tremendamente nuevo" e incluso si la variante extendida por África ya estuviera presente en España, el perfil de los nuevos diagnósticos no ha variado.



Gullón ha hecho estas consideraciones un día después de que Suecia haya notificado el primer caso en Europa del clado (variante) II de mpox, que es el que actualmente está extendiéndose por África y el que ha llevado a la OMS a declarar por segunda vez la emergencia sanitaria global.



España por ahora no ha notificado ningún caso de esta variante, pero Sanidad no quiere analizar cada positivo que pueda presentarse como si fuera un nuevo virus, porque no lo es: "No estamos ante nada tremendamente nuevo, esto es un mpox que lleva circulando en España desde el año 2022", aunque haya sido con otra variante, en concreto el clado II, y ya en su momento también fue declarada emergencia sanitaria.



La que se está difundiendo desde hace unos meses por 18 países africanos parece estar siendo más grave y afectando a colectivos diferentes que la anterior -especialmente niños-, pero Gullón apela a ser extremadamente prudentes porque la capacidad de detección y vigilancia en este continente es muy limitada; cuando esto ocurre, solo se detectan los casos más graves, recuerda.



Sin olvidar que la forma en la que un virus puede comportarse en un lugar tan distinto como Europa puede ser también muy diferente.



Por ahora, el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) ha mantenido la clasificación de riesgo para Europa en bajo, si bien ha reconocido que es muy probable que sigan llegando casos importados del clado I de mpox.



Por eso, el Ministerio está centrado en "ver que no ha cambiado el comportamiento de la enfermedad". Para ello, analizará junto con otros países de la UE la información disponible el próximo lunes y se "mejorarán los sistemas de vigilancia microbiológica para empezar a hacer estudios de si existen diferencias en gravedad, tipos de transmisión, etc.", ha dicho Gullón en declaraciones a EFE.

Perfil de casos similar

Lo que ha constatado hasta el momento es que los detectados en los últimos meses -264 desde enero- son similares a los que se vienen diagnosticando desde el principio, cuando estalló el brote en Europa en 2022 con la variante original.



"Son muy parecidos a los anteriores", sostiene el máximo responsable de salud pública, que insiste en que si incluso la nueva variante estuviera en nuestro país, "el perfil de los casos y la gravedad de los de aquí es la misma que hemos tenido durante desde el comienzo del brote en el año 2022".



Con todo, Gullón ha mostrado su convencimiento de que, en cuanto se "refinen" los datos que llegan de África, "seguramente encontremos cada vez menos diferencias con lo que teníamos antes con el clado II, que es el que está circulando aquí desde 2022".



Ese año, España notificó más de 7.500 casos de mpox, que ascienden este 2024 a un total de 8.104, lo que le convierte en el país con más incidencia de Europa.



Lo cual no tiene por qué significar que haya aquí más casos, sino que se ha estado vigilando, controlando y, por tanto, detectando más, aunque también confluyen otros factores, como que el estallido del brote, en plena primavera, coincidió con el arranque de grandes eventos multitudinarios y aumento del turismo.



Con todo, ha querido dejar claro que "la preocupación principal debería ser lo que está ocurriendo en el Congo y en los países de alrededor, pero especialmente allí, un país que está sumido en un proceso de conflicto armado desde los 3 últimos años y que ya estaba con otros problemas grandes de salud pública y ahora suma otro más".



Algo que podría haberse mitigado si se hubiera aprobado el acuerdo de pandemias de la OMS, que habría permitido mejorar las capacidades de respuesta de otros de otros países a emergencias como esta.