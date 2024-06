La farmacéutica Stada busca nuevo propietario y estudia también su salida a bolsa

Stada prepara sus planes de futuro y entre ellos, está explorar nuevas alternativas para crecer en el mercado. A día de hoy, la farmacéutica alemana baraja dos opciones. Una de ellas sería la de encontrar un nuevo propietario y también la de preparar su salida a bolsa, tal y como ha indicado Peter Goldschmidt, CEO de Stada, en un encuentro con los medios después de la presentación del informe Health 2024 celebrada en Roma.

Aunque algunos medios internacionales habían mencionado la posible salida a bolsa, no había nada confirmado. Ahora, Goldschimit ha despejado todas las incógnitas y ha confirmado que la farmacéutica está contemplando la opción de preparar una oferta pública inicial (IPO, sus siglas en inglés).

Los accionistas de capital privado Bain Capital y Cinven, dueños de Stada, están buscando "nuevos propietarios", ha indicado el CEO. Todo esto depende de si pueden encontrar un comprador que acepte sus condiciones.

"Ellos son los que tienen que ver a quién y por cuánto dinero pueden vender la empresa. También, estamos mirando para ejecutar un IPO (siglas en inglés de una oferta pública inicial, es decir, una posible salida a bolsa)", ha matizado Peter.

En este momento, tal y como ha explicado, tienen varias opciones puestas sobre la mesa. Y aún no hay nada decidido. Aunque Reuters ha afirmado que la compañía alemana podría volver a cotizar en bolsa después del verano si las ofertas de venta no son lo suficientemente altas.

Planes para España

Durante un encuentro con los medios, el CEO de la compañía ha hablado también sobre los futuros planes de expansión en España. De momento, van a seguir creciendo orgánicamente gracias a la producción de genéricos y de fármacos de Consumer Healthcare, además de continuar con el lanzamiento de biosimilares.

También, "estamos invirtiendo en medicamentos del área Specialty, para el tratamiento de enfermedades raras y más complejas", ha detallado Goldschimit.

El director de Stada ha resaltado la importancia de crear funciones específicas en nuestro país para que la sede española se convierta "en una referencia europea". Por eso, en su sede ubicada en Barcelona han creado el Hub Global de Stada TechOps, que es el centro de operaciones técnicas y donde tienen su cadena de suministro.

Aunque la compañía no ha detallado exactamente el número de trabajadores que se incorporarán a esta área, sí que ha especificado que ya han empezado a trabajar varias personas y como ha indicado el CEO, se unirán al grupo muchas más en las próximas semanas.

Mar Fábregas, presidenta de la patronal de los medicamentos genéricos de Stada España

Por otro lado, su estrategia es crecer inorgánicamente a través de la compra de nuevas compañías tanto internacionales como nacionales. En los últimos cinco años han adquirido 20 empresas. Dentro de su plan estratégico de expansión entra la compra de más compañías locales. De hecho, están creciendo "mucho gracias a las cooperaciones con estas pequeñas empresas", ha precisado.

Como ha explicado Goldschimit:"Este año vamos a comprar nuevas compañías. Aunque no sabemos cuándo se llevarán a cabo esas adquisiciones, ya que tenemos que tener en cuenta las diligencias, las autorizaciones. Por eso, hasta que se efectúe el proceso de compra puede pasar tiempo".

Una compañía en crecimiento

La compañía crece cada año gracias a su plan de expansión centrado en tres áreas. Por un lado, tienen la de producción de genéricos; la de medicamentos de Consumer Healthcare, que se pueden encontrar sin prescripción médica en las farmacias y los fármacos Specialty.

Con los productos de esta última área, la compañía se ha convertido en uno de los principales proveedores para tratar enfermedades como el cáncer o el párkinson.

Laboratorio de Stada en Bad Vilbel (Alemania)

En 2023, la farmacéutica alemana facturó 3.735 millones de euros. De esas ventas, Stada España representa un 5%, es decir, ingresó en torno a 187 millones de euros.

Además, el CEO ha explicado que las ventas de los nuevos productos como Lecigon (ya lanzado en España) y Kimpeigo han sobrepasado los 100 millones de euros el año pasado. Estos medicamentos llevan menos de un año en el mercado y pertenecen al área Specialty, que se lleva un 20% de los ingresos. El 80% de la facturación restante va para los genéricos y los productos de Consumer Healthcare.

En España, la facturación de estos nuevos productos no se puede calcular porque la empresa no ha difundido datos por países y algunos de los medicamentos aún no están disponibles en el mercado español.

En referencia al beneficio neto, la compañía ha publicado datos generales que arrojan un ebitda de 795 millones en el año 2023. Esto supone un crecimiento del 19% con respecto al año anterior.

La norma farmacéutica

Para terminar, Peter Goldschmidt ha hecho una valoración sobre la reforma de la legislación farmacéutica europea que aún no está aprobada. Los dirigentes están en medio de unas negociaciones para constituir un marco regulador para los medicamentos.

Las nuevas propuestas han despertado mucha controversia entre los fabricantes de medicamentos innovadores, porque el ejecutivo comunitario ha propuesto rebajar de ocho a diez años las patentes de los nuevos fármacos.

Sede de Stada en Alemania.

Para empresas como Stada, que se encarga de la producción de fármacos genéricos, esta medida les favorecería porque podrían "lanzar al mercado un producto mucho antes que con la legislación anterior. Esto sería también más beneficioso para el sistema de salud", ha precisado el CEO.

Aun así, el directivo de la farmacéutica alemana apuesta por buscar un equilibrio entre "cuál es el valor de la innovación y cuánto tiempo quieres protegerla", ha concluido Goldschmidt.